Подросток в Петербурге играл с пистолетом и подстрелил школьницу

По информации источника, пострадавшая на детской площадке на улице Олеко Дундича играла с друзьями. Один из подростков случайно выстрелил в нее из пистолета, боеприпас попал в рот.

Школьницу отвезли в больницу, застряла у нее в глотке. Медики оценили ее состояние как средней тяжести, девочке диагностировали ушибленные раны на небе.

Правоохранительные органы по факту ЧП начали проверку, официальная информация по делу пока что не поступала.

В конце августа мужчина выстрелил из пневматики в школьника в Ленинском городском округе. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, угрозы его жизни нет. Силовики оперативно задержали стрелка, суд отправил его на два месяца в СИЗО.