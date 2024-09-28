28 сентября 2024, 14:14

Подросток в Петербурге играл с пистолетом и подстрелил школьницу

РИА «Новости»
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Ребенок в Санкт-Петербурге случайно выстрелил в 14-летнюю школьницу из пневматического пистолета. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, пострадавшая на детской площадке на улице Олеко Дундича играла с друзьями. Один из подростков случайно выстрелил в нее из пистолета, боеприпас попал в рот.

Школьницу отвезли в больницу, застряла у нее в глотке. Медики оценили ее состояние как средней тяжести, девочке диагностировали ушибленные раны на небе.

Правоохранительные органы по факту ЧП начали проверку, официальная информация по делу пока что не поступала.

В конце августа мужчина выстрелил из пневматики в школьника в Ленинском городском округе. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, угрозы его жизни нет. Силовики оперативно задержали стрелка, суд отправил его на два месяца в СИЗО.

Санкт-Петербург Дети Школьники
28 сентября 2024, 07:13
Деревообрабатывающее предприятие загорелось в Брянске
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Утром в субботу в Брянской области загорелось деревообрабатывающее предприятие, площадь пожара составила около 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в поселке Локоть. Изначально МЧС заявляло о возгорании на площади в тысячу квадратов.

Горят два здания по производству поддонов, пиломатериалы и готовая продукция. В ликвидации ЧП задействовали 21 единицу техники и 64 специалиста.

В 07:10 МЧС сообщило о ликвидации пожара

МЧС РФ
28 сентября 2024, 04:46
Прокуратура просила закрыть 149 дагестанских АЗС
РИА «Новости»
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Надзорные органы проверили состояние автозаправочных станций в Дагестане. Они выявили более 4,5 тысячи нарушений требований промышленной безопасности и подали в суд 149 исков, сообщила пресс-служба Минэнерго региона.

Всего в Дагестане зарегистрированы 678 автозаправочных станций. Участники рейдов зафиксировали на них свыше 4,5 тысячи нарушений, в том числе срывы сроков экспертизы промышленной безопасности и незаконную установку дополнительного резервуара для газа. В среднем на АЗС работали по два сотрудника, а на 134 - по одному, хотя должны пять.

Проверяющие составили 315 материалов для разбирательства. Из них по 149 делам прокуратура обратилась в суд с требованием приостановить работу заправок и по 166 компетентные органы составили административные протоколы.

Вечером 27 сентября произошел взрыв на АЗС , которая находится на выезде из Махачкалы. Площадь пожара составила не менее 500 квадратных метров. Погибли девять человек.

Дагестан Пожары Газ Взрывы Бензин Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
27 сентября 2024, 21:47
Деревья попадали в Москве из-за сильного ветра
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В Москве усилился ветер, местами из-за непогоды уже произошли случаи падения деревьев. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«В городе сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Зафиксированы случаи падения деревьев», - уточнили в ведомстве.

Городское службы уже приступили к распиливанию и вывозу упавших деревьев.

Сильный ветер в столице сохранится не только в ближайшие часы, но и в предстоящие выходные. Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за непогоды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в столицу на несколько дней вернется летнее тепло. Он прогнозировал, что в субботу, 28 сентября, дневные температуры составят 20… 24 градусов, ночью 11… 16 градусов, причем пройдет небольшой дождь.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
27 сентября 2024, 21:07
Тела еще двоих погибших извлекли из-под завалов в Махачкале
РИА «Новости»
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Спасатели МЧС достали из-под завалов АЗС в Махачкале тела еще двух погибших. Общее число погибших увеличилось до девяти. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Всего пострадали 19 человек, из них девять - погибли», - уточнили в министерстве.

Дагестан МЧС РФ Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы

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