18 ноября 2023, 10:29

Подросток в Москве упал с 12 этажа на автомобиль и выжил — источник

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Юго-Восточном округе Москвы школьник выпал с балкона. Его с травмами увезли в больницу, сообщил источник «360».

По его данным, утром 18 ноября в Рязанском районе столицы на Саратовской улице 15-летний мальчик упал с высоты 12-го этажа и приземлился на припаркованный автомобиль Peugeot. Пострадавший выжил.

Прибывшая на место бригада скорой забрала подростка в городскую клиническую больницу имени Буянова с различными травмами.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

Ранее в Северном административном округе Москвы мужчина выпал с 26-го этажа жилого дома. На место прибыли представители экстренных служб. Спасти пострадавшего не удалось, он скончался на месте. В случившемся разбираются полицейские.

Москва 2023
18 ноября 2023, 10:59
Три ребенка получили ранения из-за столкновения фуры и автобуса в Иркутске
Пресс-служба Следственного комитета
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ДТП с участием грузовика MAN и автобуса произошло в Ленинском округе Иркутска. Водитель фуры при повороте допустил столкновение с маршрутным ПАЗ, который двигался по выделенной полосе. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.

Машины столкнулись на улице Генерала Доватора. В ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, в том числе два ребенка трех и пяти лет. СК начал доследственную проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и свидетели аварии», - отметили в пресс-службе.

В ноябре в Приморском крае маршрутный автобус столкнулся с фурой DAF. Машина следовала из Артема в Кневичи и протаранила большегруз. Из-за аварии пострадали пять человек.

Ранее ДТП произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Легковой автомобиль врезался в полуприцеп грузовика МАЗ. В результате столкновения получил травмы водитель машины KIA.

Дети ДТП Иркутская область Автобусы
18 ноября 2023, 09:36
Пожар в гостинице Свердловской области локализовали
Пресс-служба МЧС
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Пожар в гостинице, расположенной на трассе в Свердловской области, локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Свердловской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 1000 квадратных метров», - передали в ведомстве.

Возгорание началось утром 18 ноября - вспыхнула крыша отеля на 290-м километре трассы Пермь - Екатеринбург. Огонь в считаные минуты охватил тысячу «квадратов» здания.

Сотрудники и постояльцы эвакуировались самостоятельно. К месту происшествия выехали 25 спасателей на 18 спецмашинах. О пострадавших информация не поступала, причина возгорания пока неизвестна.

Ранее в Свердловской области произошел пожар в пятиэтажном доме. Пламя охватило 15 квадратных метров квартиры, его тушили 17 сотрудников МЧС. Ликвидировать возгорание удалось за 20 минут.

Пожары МЧС РФ Свердловская область
18 ноября 2023, 08:49
Крыша гостиницы загорелась в Свердловской области
Пресс-служба МЧС
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Крыша гостиницы загорелась в Свердловской области на 290-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Огонь распространился на тысячу квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудники и постояльцы эвакуировались сами.

На месте работают 25 спасателей, используются восемь спецмашин. Ведомство поделилось видео тушения пожара. На кадрах видны открытый огонь и густой черный дым, валящий с крыши двухэтажного здания.

В начале ноября в центре Ростова-на-Дону, на Социалистической улице, загорелось четырехэтажное расселенное здание 1914 года - особняк мецената Николая Парамонова.

Огонь охватил два верхних этажа. К счастью, никто не пострадал. Буквально за неделю до пожара объект отказались признать объектом культурного наследия.

А 7 ноября в Ростове-на-Дону загорелось другое историческое здание - двухэтажный дом, построенный в 1879 году. В здании действовали гостиница, пункты выдачи заказов, парикмахерская.

Крыша гостиницы загорелась в Свердловской области на 290-м километре трассы Пермь - Екатеринбург. Огонь распространился на тысячу квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожары МЧС РФ Видео
18 ноября 2023, 08:44
Аварии с мотоциклами в Москве унесли жизни 37 человек с начала года
Фото: freepik.com
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На столичных дорогах в авариях с мототранспортом погибли 37 человек и 770 получили травмы. Статистику по авариям за 10 месяцев опубликовали в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

В ведомстве уточнили, что всего с января по октябрь 2023 года в столице произошло 743 ДТП с участием мотоциклистов.

Самым распространенным нарушением, которое приводило к авариям, автоинспекторы назвали несоответствие скорости конкретным условиям движения. Еще частыми причинами ДТП становились неправильный выбор дистанции и нарушение правил расположения транспортного средства на дорогах.

Представители ГИБДД призвали байкеров завершить мотосезон из-за наступления холодов и возобновить его весной.

Также с начала года во дворах в ДТП пострадали больше 600 человек и 11 погибли. В том числе травмы в авариях получили 146 детей в возрасте до 16 лет.

Мотоциклы ДТП Москва 2023

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