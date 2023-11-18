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По его данным, утром 18 ноября в Рязанском районе столицы на Саратовской улице 15-летний мальчик упал с высоты 12-го этажа и приземлился на припаркованный автомобиль Peugeot. Пострадавший выжил.

Прибывшая на место бригада скорой забрала подростка в городскую клиническую больницу имени Буянова с различными травмами.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

Ранее в Северном административном округе Москвы мужчина выпал с 26-го этажа жилого дома. На место прибыли представители экстренных служб. Спасти пострадавшего не удалось, он скончался на месте. В случившемся разбираются полицейские.