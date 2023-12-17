Подросток умер после боксерского поединка в Первоуральске

ЧП произошло в воскресенье, 17 декабря, на открытом первенстве по боксу в Первоуральске. Подросток потерял сознание, пропустив несколько ударов от соперника. Скорая госпитализировала спортсмена, но врачам не удалось его спасти.

Следователи проверят условия допуска спортсменов до соревнований и выяснят причину смерти 14-летнего школьника.

«По предварительным сведениям, мальчик получил сильный удар в область печени, и через несколько мгновений упал на ринге», - уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

В Кондрово Калужской области восьмилетнего ребенка насмерть завалило снегом с крыши частного дома. Скорая помощь приехала через 14 минут после происшествия, но спасти мальчика не удалось.