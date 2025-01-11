Подросток спас мать от нападения сожителя в Челябинске

Ссора произошла 11 января на улице Марченко. Пьяный мужчина напал на свою сожительницу и ее 14-летнего сына с ножом. Он нанес женщине ножевые ранения, но не смог убить ее, помешал подросток, который также пострадал от агрессора.

Потерпевшим оказали медицинскую помощь, нападавшего госпитализировали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Следователи осмотрели место происшествия и назначили криминалистические экспертизы.

Ранее в Красноуральске мать порезала двух своих несовершеннолетних детей, а потом свела счеты с жизнью. Дети находятся в больнице в состоянии средней тяжести, но с серьезными психическими травмами.