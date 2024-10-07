07 октября 2024, 01:29

Подросток случайно убил приятеля из ружья в Якутии

РИА «Новости»
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В якутском селе Кердем 16-летний подросток случайно выстрелил из ружья в своего приятеля, 14-летний мальчик скончался. СК РФ по Республике Саха возбудил уголовное дело по факту непредумышленного убийства, сообщила пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, 5 октября 2024 года 16-летний подросток в одном из домов села Кердем Хангаласского района республики взял из сейфа гладкоствольное ружье, и, направив дуло вверх, нажал пальцем руки на спусковой крючок, неумышленно произведя выстрел в сторону находившегося рядом 14-летнего мальчика», - сообщили в управлении СК.

От полученного ранения в голову подросток скончался на месте происшествия. Следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Это не первое ЧП с ружьем в этом районе Якутии. В середине августа подросток ранил из отцовского дробовика своих одноклассников. Мальчики 14 и 15 лет получили огнестрельные ранения.

Уголовное дело Убийства Якутия СК РФ Оружие
07 октября 2024, 00:53
В Челябинске люди вышли из лифта за секунды до его падения
РИА «Новости»
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В челябинской многоэтажке лифт едва не упал вместе с пассажирам. Напуганные грохотом люди вышли из кабины за секунды до ее падения, сообщило издание 74.ru.

ЧП произошло в микрорайоне «Академ» на улице Братьев Кашириных. Все происходящее сняла камера видеонаблюдения в кабине лифта. Людей напугал грохот лифта при движении, и они решили выйти из него.

Через несколько секунд после этого лифт продолжил движение, грохот усилился, а потом последовал резкий толчок, от которого покосились створки дверей. Жители предположили, что оборвался трос.

В сентябре пенсионерка получила компрессионный перелом позвоночника, проехав в лифте московской многоэтажки. У лифта не сработали тормоза во время движения со второго на первый этаж

ЖКХ Челябинск
07 октября 2024, 00:28
Под Нижним Новгородом случилась утечка серной кислоты на железной дороге
Freepik
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Серная кислота начала утекать из цистерны на железнодорожной станции в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД) в беседе с РИА «Новости».

Происшествие случилось 6 октября днем на станции Игумново Горьковской железной дороги.

«При осмотре состава была выявлена течь груза (серная кислота) в одной из цистерн грузового поезда. Вагон был отставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи», - заявили в пресс-службе.

По данным источника агентства, обошлось без пострадавших. Экологии ничего не угрожает. Сейчас специалисты устанавливают причины случившегося.

Ранее стало известно о большой утечке радиоактивной воды из оборудования по очистке на атомной станции «Фукусима-1» в Японии. Как заявил физик-ядерщик Андрей Ожаровский, этот выброс вряд ли дойдет до России.

Дороги Россия Экология
06 октября 2024, 22:18
Появились кадры изнутри сгоревшего цента «Каспий Экспо»
Телеканал «360»
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Появилось видео с последствиями пожара в выставочном центре «Каспий Экспо» в Каспийске. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На ролике видно полуразрушенное здание, черную от гари мебель, развалины на полу и сажу на стенах.

Пожар разгорелся в трехэтажном здании торгового центра «Пир» днем 6 октября. По неуточненной информации, пламя начало распространяться из магазина бытовой техники на втором этаже, потом перекинулось на склад с игрушками.

По данным МЧС, огонь полыхал на площади 700 «квадратов» второго этажа здания. К ликвидации пожара привлекли 39 пожарных и 13 единиц техники. В 19:00 (время совпадает с московским) пламя потушили.

Дагестан Пожары Видео Магазины
06 октября 2024, 22:13
Две девочки погибли при пожаре в Воскресенске
Пресс-служба МЧС
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Тела двух девочек обнаружили спасатели при тушении пожара в Воскресенске Московской области. Огонь охватил двухэтажную баню, сообщила пресс-служба МЧС России.

Погибшим девочкам было 10 и 11 лет. Отец детей попал в больницу с ожогами.

По информации МЧС, огонь охватил 79 квадратных метров здания, в тушении задействовали 33 специалиста и 19 единиц техники.

В Амурской области в конце сентября при пожаре в частном доме погибли мать и трое сыновей. Детям было девять месяцев, 14 и восемь лет. Спасатели отметили, что в доме не было пожарного извещателя.

Спасатели Пожары Дети МЧС РФ Воскресенск

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