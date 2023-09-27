Подросток сгорел в заброшенной постройке на территории Красноярского края

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«Полицейскими будет продолжена всесторонняя проверка случившегося. Подросток не выжил», - заявили в пресс-службе.

Охваченного огнем подростка заметили в заброшенной постройке на Фестивальной улице. Очевидцы потушили его и вызвали экстренные службы. Мальчик находился в сознании. Врачи диагностировали у него ожоги второй и третьей степеней 90% поверхности тела.

Правоохранители нашли в постройке куртку пострадавшего и канистру с бензином. По их информации, он находился там один.

В Серпухове, по версии следствия, мужчина облил бензином свою бывшую девушку и поджег. Возбудили уголовное дело.

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