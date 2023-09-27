Подросток сгорел в заброшенной постройке на территории Красноярского края
В Красноярском крае погиб подросток, которого нашли горящим в заброшенной постройке в селе Туруханск. Мальчик получил ожоги 90% тела, сообщило Главное управление МВД России по Красноярскому краю.
«Полицейскими будет продолжена всесторонняя проверка случившегося. Подросток не выжил», - заявили в пресс-службе.
Охваченного огнем подростка заметили в заброшенной постройке на Фестивальной улице. Очевидцы потушили его и вызвали экстренные службы. Мальчик находился в сознании. Врачи диагностировали у него ожоги второй и третьей степеней 90% поверхности тела.
Правоохранители нашли в постройке куртку пострадавшего и канистру с бензином. По их информации, он находился там один.
В Серпухове, по версии следствия, мужчина облил бензином свою бывшую девушку и поджег. Возбудили уголовное дело.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис