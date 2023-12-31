31 декабря 2023, 03:22

Подросток сбежал со школьного бала и замерз насмерть на Урале

РИА «Новости»
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На Урале нашли мертвым подростка, который сбежал со школьной вечеринки в Алапаевске. Источник «Е1» сообщил, что юноша замерз по дороге домой от подруги, с которой пытался в тот вечер помириться.

Подросток ушел с новогоднего школьного бала в поселке Верхняя Синячиха, чтобы выяснить отношения с подругой. Помириться дети не смогли, сообщил ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Восьмиклассник покинул подъезд подруги около 21:00, а после 22:00 его телефон уже был недоступен.

По информации источника издания, мальчик замерз насмерть. Он шел до Мадьяровского моста и «не дошел». Юноша жил с матерью, отчимом и сестрой.

Свердловский СК сообщил изданию, что предварительно, смерть подростка не криминальная. Точные причины установит следствие.

Ранее стало известно, что хоккеисты юношеской команды «Чайка» погибли в дорожной аварии в Волгоградской области. Есть предположения, что машину занесло из-за колеи и неудачного перестроения.

Урал Дети Свердловская область
31 декабря 2023, 03:13
Жители Ставрополья станцевали на братской могиле под громкую музыку
Pxhere
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В Александровском округе Ставропольского края возбудили дело против четырех молодых людей. Их обвинили в осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщило региональное СУСК в Telegram-канале.

По информации следователей, днем 27 декабря в селе Грушевском Александровского муниципального округа молодые люди веселились рядом с памятником «Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн». Они включили музыкальные треки и повторяли движения национального танца.

Ранее в Москве пьяный мужчина разбросал венки у подножия Вечного огня мемориального комплекса «Поклонная гора» и вылил на пламя жидкость с целью погасить огонь. В итоге нарушителя задержали. В региональном СК заявили, что попросят суд арестовать подозреваемого по делу об осквернении символов воинской славы страны. Также москвичу назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Уголовное дело Памятники Россия Армия
31 декабря 2023, 00:10
Хоккеисты юношеской команды погибли в дорожной аварии
РИА «Новости»
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Хоккеисты юношеской команды «Чайка» скончались в результате ДТП. Об этом сообщили РИА «Новости» в Федерации хоккея Вологодской области.

Жертвами аварии стали подростки 2010 и 2011 года рождения. Хоккейные клубы «Чайка», «Череповец» и Федерация хоккея Вологодской области принесли глубокие соболезнования родственникам погибших. В соцсетях начали сбор средств в связи со случившемся.

«Пока в ходе следствия информации нет. Есть предположения, что занесло из-за колеи, неудачное перестроение. Дорога четырехполосная, на встречную полосу не должен был выезжать по своей инициативе», - заявил источник агентства.

Ранее стало известно о смерти спортсмена российского регбийного клуба «Красный Яр» Назара Хлобозова. Юноше было 17 лет, он скончался во время ДТП. Авария случилась в Красноярске 4 ноября. Назар вместе с четырьмя друзьями передвигался на автомобиле Lada. Шофер не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В итоге машина столкнулась с автобусом.На месте скончались двое пассажиров легковушки и водитель. Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали Назара. Три дня врачи боролись за его жизнь, однако спасти юношу не удалось.

Спортсмены ДТП Хоккей Дороги Машины
30 декабря 2023, 17:07
Предполагаемого убийцу отца Легойды арестовали
Пресс-служба Следственного комитета
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Суд Подмосковья постановил арестовать 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве Романа Легойды — отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Помимо убийства подсудимого обвинили по статьям «Разбой» и «Использование заведомо ложного документа». По решению суда мужчину арестовали до 29 февраля 2024 года.

Подсудимый во время допроса признался, что убил 90-летнего пенсионера. Обвиняемый рассказал, что попросил Романа Легойду подвезти его до магазина, после чего потребовал отдать ему деньги, пригрозив ножом. Обвиняемый также заявил, что украл у Легойды 100 тысяч рублей и убил.

Тело пенсионера нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе в Московской области. По информации Telegram-канала Mash , злоумышленник нанес 90-летнему мужчине 18 ранений. Правоохранители нашли подозреваемого в кратчайшие сроки, СК взял ход расследования на особый контроль.

Суд Подмосковья постановил арестовать 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве Романа Легойды - отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Уголовное дело Убийства Суд Следственный комитет России
30 декабря 2023, 16:32
«Русский добровольческий корпус» внесли в список террористических организаций
РИА «Новости»
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ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус» (РДК)* в перечень террористических организаций, запрещенных на территории страны. Скорректированный список опубликовала «Российская газета».

Боевики РДК* - в основном россияне, однако сражаются на стороне ВСУ. Как рассказали изданию в центре общественных связей ФСБ России, террористы убили двух мирных жителей в Брянской области и ранили еще двоих, а кроме того занимались мародерством.

Второй Западный окружной военный суд признал организацию террористической еще 16 ноября. В силу решение вступило 2 декабря. Лидера РДК, 39-летнего Дениса Капустина** приговорили к пожизненному лишению свободы за государственную измену и террористическую деятельность.

*\"Русский добровольческий корпус»* внесен в перечень террористических организаций, запрещенных на территории РФ.

*** Денис Капустин внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Суд Терроризм ФСБ

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