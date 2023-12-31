Подросток сбежал со школьного бала и замерз насмерть на Урале

Подросток ушел с новогоднего школьного бала в поселке Верхняя Синячиха, чтобы выяснить отношения с подругой. Помириться дети не смогли, сообщил ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Восьмиклассник покинул подъезд подруги около 21:00, а после 22:00 его телефон уже был недоступен.

По информации источника издания, мальчик замерз насмерть. Он шел до Мадьяровского моста и «не дошел». Юноша жил с матерью, отчимом и сестрой.

Свердловский СК сообщил изданию, что предварительно, смерть подростка не криминальная. Точные причины установит следствие.

Ранее стало известно, что хоккеисты юношеской команды «Чайка» погибли в дорожной аварии в Волгоградской области. Есть предположения, что машину занесло из-за колеи и неудачного перестроения.