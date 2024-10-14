Подросток с ножом закрылся в комнате на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы 14-летний ребенок закрылся в комнате с ножом после конфликта, на место ЧП выслали наряд полиции и бригаду скорой помощи. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.
Медики и полицейские выехали на улицу Милашенкова, дом 18 в Бутырском районе на северо-востоке столицы. Информация в дежурную часть столичного ГУ МВД поступила в 03:35 14 октября.
«Ребенок 14 лет после конфликта закрылся в комнате с ножом», - уточнил источник.