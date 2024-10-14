14 октября 2024, 03:50

Подросток с ножом закрылся в комнате на северо-востоке Москвы

РИА «Новости»
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На северо-востоке Москвы 14-летний ребенок закрылся в комнате с ножом после конфликта, на место ЧП выслали наряд полиции и бригаду скорой помощи. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Медики и полицейские выехали на улицу Милашенкова, дом 18 в Бутырском районе на северо-востоке столицы. Информация в дежурную часть столичного ГУ МВД поступила в 03:35 14 октября.

«Ребенок 14 лет после конфликта закрылся в комнате с ножом», - уточнил источник.

Дети Скорая помощь Врачи Поножовщины Полиция Москва Квартиры
14 октября 2024, 02:36
Выскочивший на дорогу лось погубил водителя в Самарской области
«ВКонтакте»
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В Самарской области недалеко от трассы М-5 «Урал» машина сбила лося и упала в кювет. Водитель погиб, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского района.

Авария произошла 13 октября в 19:20 (18:20 по московскому времени) на шестом километре дороги М-5 «Урал» - Солнечная поляна - Ширяево. Renault Megane сбил вышедшего на дорогу лося и опрокинулся в левый кювет.

В результате ДТП водитель 1981 года рождения скончался на мест, животное тоже погибло.

«В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сказал заместитель командира взвода отдельной роты ДПС Сергей Кондратий.

В Курганской области ранее из-за столкновения машины с лосем погибли два человека. Skoda Yeti сбила животное, от удара выехала на встречную полосу и врезалась в другую машину. Оба водителя получили смертельные травмы.

ДТП ГИБДД Животные
14 октября 2024, 01:14
Тройное ДТП с участием каршеринга произошло на Варшавском шоссе
РИА «Новости»
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В Новой Москве произошла крупная авария с участием машин каршеринга. В тройное ДТП попали шесть авто, сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Авария случилась в районе дома по Варшавскому шоссе, 179 на дороге в сторону центра. По словам собеседника агентства, в тройном ДТП столкнулись шесть машин, из них три принадлежали сервису каршеринга.

К месту происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших не поступала.

Крупное ДТП с автомобилем каршеринга произошло в августе на Южнобутовской улице. За рулем арендованной машины сидел 15-летний подросток. Он хотел скрыться от ДПС, не справился с управлением и врезался в здание. Водитель сбежал, два его несовершеннолетних пассажира получили травмы, один погиб.

ДТП Москва
13 октября 2024, 19:16
Раскрыты травмы пострадавших на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти
РИА «Новости»
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Медицинская помощь после обрушения декораций во время съемок художественного фильма «Василий Теркин» в Толмачевском поселении под Лугой понадобилась 23 пострадавшим. Врачи диагностировали переломы костей голени у одной женщины. Остальные получили ушибы и ссадины, сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

В ведомстве подчеркнули, что на помощь прибыли врачи Лужской Центральной районной больницы, которые забрали с собой пострадавшую с переломами. Состояние женщины врачи оценили как средней степени тяжести.

«Медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы - ушибы и ссадины. Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени», - заявили в пресс-службе.

Травмы участники съемок поручили при обрушении деревянного помоста , установленного рядом со старым поездом. Декорация сломалась в последний съемочный день. Над картиной работает режиссер Карен Геворкян, который присутствовал во время происшествия.

Ленинградская область Кино Врачи Фильмы
13 октября 2024, 16:51
Женщина и ребенок едва не сгорели в Очаковских банях на западе Москвы
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В Москве на Большой Очаковской улице загорелась баня, на третьем этаже находились люди, в том числе ребенок. Об этом сообщил источник 360.ru.

Посетители - четверо взрослых и ребенок - находились в сауне «Хайтек». Прибывшие пожарные увидели, что из окон валит черный дым. Пожар разгорелся в трехэтажном кирпичном здании.

Сотрудники МЧС обнаружили ребенка на третьем этаже. Им также удалось спасти женщину и еще одного посетителя бани. Еще около 30 человек вышли из загоревшегося здания самостоятельно.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. По данным источника, горел предбанник. Собеседник 360.ru допустил, что возгорание началось из-за поджога. Пламя уже потушили.

Сотрудники МЧС спасли трех жильцов загоревшегося «дома-корабля» в Москве.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире на шестом этаже.

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