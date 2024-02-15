Подросток прыгнул в сугроб с пятого этажа в ХМАО

Подросток выполнил опасный для жизни трюк в городе Мегионе. Его полет снял на камеру друг. На кадрах видно, что после приземления мальчик спокойно встал на ноги.

После того, как ролик опубликовали в соцсетях взбодрился не только подросток, но и полицейские, которые занялись установлением его личности.

«Парня поставят на профилактический учет и, в присутствии родителей, проведут беседу о вреде прыжков с пятого этажа», - уточнил канал.

Ранее полицейские в Казани задержали подростка с ружьем , который направлялся в сторону школы № 57 в ЖК «Залесный Сити». По его словам, он собирался пострелять из пневматического оружия по деревьям.