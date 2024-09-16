16 сентября 2024, 12:12

Подросток прошел в челябинскую школу с оружием через выключенные рамки

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На входе в школу № 68 в Челябинске дежурила 51-летняя сотрудница частного охранного предприятия. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, рамки-металлодетекторы в учебном заведении отключили за несколько дней до нападения. Охранница пропустила подростка с молотком, ножом и пластиковым пистолетом в рюкзаке, не заметив ничего подозрительного, отметили авторы поста. Тревожную кнопку она нажала спустя 15 минут после того, как школьник напал на одноклассников. Журналисты добавили, что это произошло уже после попытки подростка наложить на себя руки.

Частное охранное предприятие сотрудничает со школой с начала прошлого года. Следователи выясняют, по какой причине охрана выключила рамки-металлодетекторы.

Перед нападением подросток рассуждал в соцсети о нацизме. Он также раскритиковал систему среднего школьного образования и назвал ее одним из проявлений рабства.Telegram-канал Shot сообщил, что школьник был участником суицидальной игры и выполнял задания.

Челябинская область Школы Челябинск Оружие
16 сентября 2024, 13:00
«Ни у кого не было конфликта». Нападение на челябинскую школу назвали беспричинным
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Учительница, пострадавшая из-за нападения подростка в школе № 68 в Челябинске, пыталась защитить детей. Ее доставили в больницу с ушибами, заявил 360.ru заместитель директора школы.

По его словам, учительница работала в школе более трех лет, и дети ее очень любят.

«Ребята с задних рядов, как произошло нападение, они защищали и девочек, и педагога. <…> Конкретики не могу сказать», - сообщил заместитель директора.

Он отметил, что конфликта между школьниками и учителями не было. Подросток повел себя неадекватно и набросился на других с молотком без причин, добавил замдиректора.

«Ни у кого не было конфликта», - подчеркнул он.

Представитель школы подтвердил, что в школе есть рамки, и они находятся в рабочем состоянии.

«На любой телефон они срабатывают», - уточнил он.

Он также рассказал, что сотрудница ЧОП, охранявшая школу в день нападения, пыталась защитить детей и, несмотря на опасность, принимала участие в задержании.

«Она же и вызвала [полицию], она же защищала и детей тоже, принимала участие в задержании. Там еще учитель-мужчина был. <…> Она не спасовала, не струсила», - объяснил замдиректора.

Представитель школы признался, что должен был уйти в отпуск, но из-за нападения сразу вышел на работу.

«Полтора часа был в отпуске, пытался в отпуск сходить», - добавил он.

Учащийся коррекционной школы напал с молотком и ножом на одноклассников. Всего пострадали пять человек. Одной из семиклассниц подросток проломил череп и перерезал горло, вторая получила травму головы и открытую рану.

Школы Челябинск
16 сентября 2024, 09:26
Набросился с молотком. Трое детей получили ранения после нападения в челябинской школе
РИА «Новости»
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Трое детей получили ранения в результате нападения в коррекционной челябинской школе № 68. Как стало известно Telegram-каналу Shot, один из учеников пронес в класс молоток и нож.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил информацию, что школьник напал на других учеников и педагогов.

«Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, Глава города, Уполномоченный по правам ребенка», - написал он в своем Telegram-канале.

Текслер отметил, что большой вопрос: как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана.

По данным Shot , за нападение задержали 13-летнего юношу. Пока он находится в школе с полицейскими. На месте ждут психологов.

Трое детей получили ранения в результате нападения в коррекционной челябинской школе № 68. Как стало известно Telegram-каналу Shot , один из учеников пронес в класс молоток и нож.

Дети Школы
16 сентября 2024, 04:37
В Петербурге ссора на детской площадке закончилась стрельбой
Freepik
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В Санкт-Петербурге на одной из детских площадок словесная перепалка переросла в стрельбу, стрелка уже задержали. Об этом сообщил портал 78.ru.

В Красногвардейском районе четверо мужчин поссорились на детской площадке вечером 15 сентября. Очевидцы рассказали, что конфликт разгорелся на личной почве.

Сначала мужчины кричали и нецензурно выражались, но потом один из них достал пистолет и дважды выстрелил в сторону обидчика. Предположительно, это был пистолет Макарова. После этого мужчина с товарищем скрылись с места происшествия.

Издание отметило, что местные жители вызвали полицию и скорую помощь, а до прибытия медиков оказали раненому первую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали ушиб и ссадины головы, а также открытый перелом пальца.

Предполагаемого стрелка уже задержали, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве произошла драка со стрельбой у ресторана, которую устроили гости молодоженов.

Санкт-Петербург Задержания Стрельба Мужчины Полиция
16 сентября 2024, 02:37
Маркетплейс прислал жителю Подмосковья бутылку воды вместо PS5
Freepik
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Житель Подмосковья воспользовался акцией на маркетплейсе, заказав игровую приставку PlayStation по сниженной цене, но вместо долгожданной посылки получил двухлитровую бутылку воды. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«В коробке сразу лежал акт: сотрудники маркетплейса уже знали, что коробка пустая, но все равно отправили ее покупателю, чтобы он сам отказался от товара», - уточнил канал.

Акция прошла 11 сентября. В полночь можно было заказать PS5 за 43 999 рублей, хотя обычно она стоит почти 65 тысяч рублей. Мужчина заказал приставку, которую должны были доставить 12 сентября, но потом сроки сдвинули еще на два дня. Когда он пришел в пункт выдачи, то решил сразу проверить товар. Так он и обнаружил бутылку воды.

Вероятно, посылку отправили, чтобы мужчина лично отказался от товара и продавцу не пришлось бы отправлять приставку по акционной цене. Так и получилось. Мужчина обратился в поддержку маркетплейса, где ему только вернули деньги.

В пресс-службе компании уже извинились за произошедшее.

Ранее в Башкирии мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за создание интернет-магазина по продаже наркотиков.

Интернет Россия Sony PlayStation

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