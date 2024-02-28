Подросток пропал в Екатеринбурге более двух суток назад

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«27 февраля 2024 года вышел из дома и не вернулся. Может находиться в вашем районе», - уточнили на сайте отряда.

Мальчик пропал в Верх-Исетском районе города. По внешним приметам - ребенок ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, с серыми глазами и светло-русыми волосами.

На момент пропажи был одет в черные джинсы, черные ботинки, белую кофту и красно-черную куртку.

Ранее полицейские нашли пропавшую 15-летнюю школьницу в Подмосковье. Девочку искали с 19 февраля, когда ушла из дома в салон красоты и больше не вернулась.

До этого следователи сообщили, что под Псковом обнаружили тело пропавшей почти два месяца назад девочки. Ребенка искали с начала 2024 года.