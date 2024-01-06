Подросток пропал после Нового года в Екатеринбурге

Как сообщили волонтеры, школьник исчез 1 января и до сих пор о нем ничего не известно. Он не выходит на связь с родственниками.

Мальчик был одет в светло-коричневую куртку, черные штаны и кеды в цвет. Рост школьника 160 сантиметров. У него карие глаза и темно-русые волосы.

Ранее полиция и волонтеры нашли 10-летнего мальчика в Челябинске. Ребенок пропал в Курчатовском районе утром 3 января. Выяснилось, что все это время мальчик был у бабушки, проживающей в частном секторе.

В декабре в Ярославской области нашли пропавшую 11-летнюю девочку. По данным следователей, школьница ушла из дома после ссоры с мамой. В течение четырех дней о ее местоположении было ничего неизвестно. На пятый день девочку нашли у знакомых в 50 километрах от Ярославля.