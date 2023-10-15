Подросток пропал по дороге в лицей в Тюмени

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«Он ушел на учебу 13 октября и не вернулся. Был одет в черную куртку с большой белой надписью на спине, серую шапку и шарф. Также на нем были кроссовки бело-красного цвета и синие брюки. При себе имел черный рюкзак и сумку со сменной обувью, - пояснила женщина.

По словам жительницы Тюмени, поисками ребенка уже занимаются сотрудники полиции.

Ранее в Екатеринбурге начали поиски 14-летней школьницы , которая пропала в Октябрьском районе. В день пропажи девочка была одета в черную куртку и брюки, а также светлые кроссовки.

Двухлетнюю девочку, которая исчезла в Омской области, нашли мертвой в колодце. Выяснилось, что ребенок гулял во дворе с шестилетним братом и четырехлетней сестрой. Мать периодически проверяла играющих детей, однако спустя время обнаружила пропажу одной из дочерей.