Подросток потушил снежком Вечный огонь в Ленобласти и сбежал

Выходку зафиксировала камера видеонаблюдения. Вечером 15 марта подросток пришел к мемориалу на перекрестке проспекта Победы и улицы Мира, наклонился над Вечным огнем и бросил в него снежок. Огонь потух, и хулиган убежал.

Правоохранители объявили подростка в розыск. По информации журналистов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Калининградской области пьяные туристы устроили пикник на братской могиле. Они прыгали через Вечный огонь и веселились, а перед уходом забрали корзину с цветами. Возбудили уголовное дело по статье 244 УК России «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», пару задержали.