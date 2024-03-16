16 марта 2024, 12:37

Подросток потушил снежком Вечный огонь в Ленобласти и сбежал

РИА «Новости»
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Полиция Ленинградской области объявила в розыск подростка, который потушил огонь мемориала «Памяти павших» в городе Кириши. Мальчик бросил в него снежок и сбежал, сообщили «Известия».

Выходку зафиксировала камера видеонаблюдения. Вечером 15 марта подросток пришел к мемориалу на перекрестке проспекта Победы и улицы Мира, наклонился над Вечным огнем и бросил в него снежок. Огонь потух, и хулиган убежал.

Правоохранители объявили подростка в розыск. По информации журналистов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Калининградской области пьяные туристы устроили пикник на братской могиле. Они прыгали через Вечный огонь и веселились, а перед уходом забрали корзину с цветами. Возбудили уголовное дело по статье 244 УК России «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», пару задержали.

Уголовное дело Ленинградская область Полиция Вандализм
16 марта 2024, 12:27
Почти 200 тысяч рублей украли у актера Маковецкого в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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Актер Сергей Маковецкий стал жертвой воров в Санкт-Петербурге. О преступлении против знаменитого артиста сообщил РЕН ТВ.

По данным источника канала, Маковецкий после выступления решил прогуляться по Северной столице вместе с крестником.

Вещи, в том числе рюкзак, в котором лежали 195 тысяч рублей, они оставили в автомобиле с водителем, который передал их сотруднику отеля. Тот положил их в специальную ячейку для хранения.

После возвращения в гостиницу актер забрал рюкзак и направился пить чай в ресторан. А когда решил рассчитаться, обнаружил, что конверт с деньгами бесследно исчез, добавил собеседник РЕН ТВ, уточнив, что банкноты актер видел в последний раз в гримерке.

Крестник Маковецкого в беседе с каналом подтвердил факт кражи. Сам Маковецкий случившееся никак не комментировал.

Санкт-Петербург Кражи Актеры
16 марта 2024, 08:35
Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ атаковали беспилотники — губернатор
Пресс-служба МЧС
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Беспилотные летательные аппараты атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров. Его слова привели в Telegram-канале Самарской области.

В результате, по его словам, вспыхнул пожар на установке по переработке нефтепродуктов.Пострадавших нет, подчеркнул он.

«Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет», - добавил глава области.

Сейчас, по его словам, совместно с руководством предприятий, регионального МЧС, силовых ведомств принимаются все меры к скорейшей ликвидации последствий.

«Создан оперативный штаб. Поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона», - заключил Азаров.

Беспилотники
16 марта 2024, 08:08
Пожар произошел на НПЗ в Самарской области
РИА «Новости»
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Возгорание началось на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Сызрань.

«Утром в субботу возгорание произошло на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет. Персонал предприятия эвакуировали», - отметили в пресс-службе.

Причины ЧП устанавливаются.

По информации Telegram-канала Baza , завод атаковали беспилотные летательные аппараты, пожар распространился на территории порядка 500 квадратных метров.

По предварительным данным, несколько дронов также нанесли удар по Новокуйбышевскому НПЗ, где произошло возгорание. Спустя полчаса огонь потушили.

Ранее СБУ взяла на себя ответственность за атаки на три российских нефтеперерабатывающих завода – в Ленинградской, Нижегородской и Рязанской областях.

Пожары Заводы
16 марта 2024, 07:59
Научно-исследовательское судно загорелось в Находке
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Научно-исследовательское судно, которое находилось на ремонте в поселке Ливадия Находкинского городского округа, загорелось. Инцидент произошел утром 16 марта, сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Информация о возгорании стоящего у причала судна поступила в экстренные службы в 11:29. К месту происшествия через семь минут прибыли спасатели.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали открытое горение. Сейчас пожарные разбирают и проливают горевшие конструкции.

По предварительным данным, в результате возгорания на судне никто не пострадал. К тушению пожара привлекли 48 человек, задействовали 10 единиц спецтехники.

Ранее в Приморском крае произошел крупный пожар, огонь охватил 950 гектаров земли.

Пожары Приморье МЧС РФ

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