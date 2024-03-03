Подросток погиб при пожаре в Нижегородской области

В ведомстве отметили, что за пустующим жилым домом в городе во время отъезда хозяйки в зимнее время присматривали ее живущие по соседству родственники. Они попросили подростка сходить и проверить дом, а спустя полчаса там вспыхнул пожар.

Огонь охватил 95 квадратных метров, на месте работали 15 спасателей и четыре единицы специальной техники. В ходе разбора завала сотрудники МЧС обнаружили тело 16-летнего молодого человека.

Причины возникновения пожара пока неизвестны, на месте работают эксперты-дознаватели.

В конце января в городе Котов Волгоградской области загорелась квартира, в результате пожара погибли 43-летняя хозяйка и ее девятилетняя дочь. Также ранее два несовершеннолетних подростка погибли при пожаре в Канске.