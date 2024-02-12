Подросток на Сахалине столкнулся со сноубордистом и впал в кому

«На „Горном воздухе“ произошло тяжелое столкновение катающихся. В связи с этим инцидентом мы напоминаем о важности соблюдения правил безопасности и взаимовежливости на склоне», - заявила пресс-служба.

Детали происшествия раскрыли корреспонденту сайта astv.ru. По словам представителя спорткомплекса, 11 февраля сноубордист при спуске по трассе «Запад верх» врезался в инструктора, который тренировал детей, и потерял сознание. Ему оказали первую помощь, зафиксировали и на средней станции передали фельдшерам скорой помощи.

Очевидцы рассказали журналистам, что пострадавшему сноубордисту 16 лет. По их словам, после столкновения парень впал в кому.

В Кабардино-Балкарии сноубордист умер при сходе лавины на горе Чегет. По версии следствия, компания отдыхающих каталась за пределами полосы.