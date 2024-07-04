Подросток на иномарке сбил журналиста «Известий» в Истре

Корреспондент «Известий» 27 июня вел съемку около торгового центра в деревне Обушково. По заданию редакции ему нужно было сделать сюжет о нарушении правил дорожного движения, которые совершают подростки на этом участке.

Обвиняемый припарковался на угнанном автомобиле Mercedes на месте, отведенном под парковку инвалидов. Журналист задал юноше вопрос по этому поводу. Вместо ответа подросток наехал на сотрудника СМИ и скрылся с места ДТП.

Правоохранители продолжают работу по сбору и закреплению доказательств в рамках этого дела, отметили в ведомстве.

Накануне в парке Симферополя школьница сбила на электросамокате коляску с маленькой девочкой и сбежала.