04 июля 2024, 19:34

Подросток на иномарке сбил журналиста «Известий» в Истре

РИА «Новости»
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Юноша на Mercedes наехал на корреспондента «Известий», снимавшего в Истре репортаж о нарушениях подростками ПДД. Ему предъявили обвинение в угоне автомобиля, хулиганстве и воспрепятствовании законной деятельности, сообщила пресс-служба ГУ СК России по Московской области.

Корреспондент «Известий» 27 июня вел съемку около торгового центра в деревне Обушково. По заданию редакции ему нужно было сделать сюжет о нарушении правил дорожного движения, которые совершают подростки на этом участке.

Обвиняемый припарковался на угнанном автомобиле Mercedes на месте, отведенном под парковку инвалидов. Журналист задал юноше вопрос по этому поводу. Вместо ответа подросток наехал на сотрудника СМИ и скрылся с места ДТП.

Правоохранители продолжают работу по сбору и закреплению доказательств в рамках этого дела, отметили в ведомстве.

Накануне в парке Симферополя школьница сбила на электросамокате коляску с маленькой девочкой и сбежала.

Истра Журналистика Иномарки
04 июля 2024, 19:16
Голый тюменец напугал жителей многоэтажки
РИА «Новости»
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В Тюмени заметили мужчину, который гулял и ездил в лифте полностью обнаженным. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Тюмень».

Тюменец оказался в лифте без одежды на Полевой улице в доме № 117. На камеру видеонаблюдения попали кадры, как вместе с голым человеком собирался зайти другой мужчина. Однако он быстро передумал при виде странного попутчика, который стал делать зазывающие жесты.

В общедомовом чате дома жители пытаются выяснить личность неизвестного, чтобы обратиться в полицию. Один из комментаторов написал, что видел этого мужчину в одной футболке.

Ранее голого мужчину в неадекватном состоянии заметили на западе Москвы. Очевидцы рассказали о прохожем, который бегал с ножом и без одежды по краю моста. Полиция поймала мужчину на проезжей части.

Одежда Тюмень Мужчины Полиция
04 июля 2024, 18:59
Петербурженке откусили мизинец в фитнес-клубе
РИА «Новости»
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Посетительница фитнес-клуба в Санкт- Петербурге откусила палец женщине. Пострадавшая рассказала «Пятому каналу», что спортсменка так отреагировала на то, что к ней повернулись спиной.

«Я вышла только из душа. У нас ящички вместе. И я повернулась пятой точкой к ней. Ей это не понравилось», - рассказала женщина.

После этого последовал удар по голове и петербурженка решила защищаться. В ходе потасовки посетительница фитнес-клуба откусила ей мизинец Первую помощь пострадавшей оказали другие клиентки, после чего ее отвезли в больницу. Нападавшая спокойно ушла из фитнес-центра.

Врачи заявили, что из-за микробов во рту откусившей палец женщины мизинец уже не пришить. Она планирует написать заявление в полицию.

Похожий случай произошел в Москве. В одном из столичных ночных клубов от зубов буйного посетителя пострадал охранник. Нетрезвый гость затеял драку с сотрудником заведения и откусил ему часть пальца.

Посетительница фитнес-клуба в Санкт- Петербурге откусила палец женщине. Пострадавшая рассказала «Пятому каналу» , что спортсменка так отреагировала на то, что к ней повернулись спиной.

Драки Санкт-Петербург Врачи Женщины Полиция
04 июля 2024, 18:26
Открытый огонь на площадке с палетами потушили неподалеку от «Сколково»
РИА «Новости»
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Пожарные сумели потушить открытое возгорание на площадке с деревянными паллетами в Одинцове. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.

«Открытое горение локализовали в 17:22», - заявили в ведомстве.

Возгорание деревянных паллет в Новоивановском произошло днем 4 июля неподалеку от научно-технологического центра «Сколково». На место направили свыше 60 сотрудников МЧС и 15 единиц техники.

Огонь с паллетов успел перекинуться на частный дом и обшивку стоящего неподалеку от здания. Всего площадь распространения огня составила более 1600 квадратных метров.

Ранее 360.ru показал кадры с места пожара. Сведения о пострадавших в результате происшествия не поступали.

Одинцово Пожары МЧС РФ
04 июля 2024, 18:16
СК начал проверку после гибели женщины в Сочи из-за схода лавины
РИА «Новости»
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Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ о гибели женщины из-за схода лавины в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Краснодарскому краю.

Ранее стало известно, что в воскресенье 29-летнюю девушку и ее мать накрыло лавиной во время прогулки по экотропе «Альпийские луга».

Мать практически не пострадала, но дочь получила тяжелейшие травмы из-за удара ледяной глыбой и через несколько часов умерла в больнице.

«В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - подчеркнули в пресс-службе.

В мае на острове Кунашир мужчина споткнулся и сильно разбил голову о камни. Спасателям удалось его эвакуировать.

Сочи Женщины

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