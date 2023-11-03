Подросток из Казани скончался после отказа медиков госпитализировать его
Росздравнадзор и Минздрав в Татарстане проверят обстоятельства смерти ребенка в Казани, которого якобы отказались госпитализировать. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Татарстан проверяет качество и своевременность оказания медпомощи 16-летнему подростку в Республиканской детской клинической больнице», - сказано в сообщении.
В публикации напомнили, что по данным СМИ, юноша обратился к медикам с жалобами на судороги в шее, однако врачи не стали госпитализировать его. На следующий день подросток скончался у себя дома.
Ранее десятиклассник из Челябинской области умер после тренировки по борьбе. Юный спортсмен вернулся примерно в 22:00 домой и потерял сознание. Родители оперативно вызвали врачей. Прибывшие медики отвезли подростка в больницу, где ему диагностировали кому неясной этиологии. Через несколько часов мальчика не стало.