Подросток из Казани скончался после отказа медиков госпитализировать его

«Достал биту — ударил 4 раза». Участник драки в баре в Красногорске рассказал свою версию событий

Бар в Красногорске оказался в центре скандала. Владелец заведения пожаловался на дебоширов, которых якобы подсылают недоброжелатели. Хулиганы пугают посетителей и устраивают перепалки. Причина — бизнес и конкуренция. Во время последнего происшествия даже потребовалось вызвать сотрудников Росгвардии. При этом один из участников драки Анатолий Зубцов утверждает, что хозяин заведения сам напал на посетителей. Об этом он рассказал в беседе с «360».

На камере видеонаблюдения видна потасовка Зубцова с неким мужчиной. По словам собеседника - это «негласный владелец бара» Максим Силаев и по совместительству партнер по бизнесу. Между ними есть несколько разногласий, и Зубцов решил во всем разобраться.

«Я пошел разруливать ситуацию по поводу того, что у нас там есть долги по заведению (раздел веранд). И человечек просто не вышел на улицу. Он придумал, что можно поговорить внутри заведения. Достал биту и ударил четыре раза меня», - сказал Анатолий.

Сам Зубцов владеет двумя другими заведениями, находящимися «на одном квадрате» с баром, где случилась драка. Он подчеркнул, что оба построены за его счет.

Собеседник объяснил, что вначале Силаев достал биту и стал «ей махать», однако на видео первых моментов потасовки нет, потому что первые 18 секунд кадров предварительно стерли. После случившегося Анатолий снял побои и написал заявление в полицию. По его мнению, Максим «отвоевывает территорию» с помощью криминальных поступков.

О скандале в красногорском баре стало известно еще 31 октября. Как рассказал «360» владелец бара Максим, хозяева соседних заведений пытаются испортить ему бизнес.