01 марта 2024, 10:37

Подросток из Екатеринбурга жестоко избил одноклассника

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Подросток из Екатеринбурга жестоко избил другого на глазах у одноклассников. Драку дети сняли на видео, которое попало в один из местных Telegram-каналов, сообщил портал E1.ru.

На опубликованных кадрах подросток в белой рубашке мутузит противника, бьет кулаками по голове и применяет удушающий прием. Невольные зрители просят его остановиться.

«Помоги! Да все, хорош!» - говорят за кадром школьники.

Администрация заведения и полиция Екатеринбурга об инциденте ничего не знали. Пострадавший ребенок или его родственники в органы не обращались. Насколько серьезными были полученные в результате драки травмы, неизвестно.

О причине конфликта между детьми также не сообщалась.

В Дагестане прокуратура начала проверку после видео избиения школьника толпой. Выяснилось, что причиной драки за школой стало то, что один из учеников оскорбил другого в общем чате.

Драки Дети Школы Школьники Екатеринбург
01 марта 2024, 10:30
Стало известно состояние едва не загоревшейся в машине российской спортсменки
РИА «Новости»
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Глава Федерации бодибилдинга Рязанской области Ирина Богрунова находится в тяжелом состоянии в московской реанимации из-за ожога. Об этом РИА «Новости» рассказали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Telegram-канал Shot ранее сообщил, что Богрунова ехала в автомобиле и попыталась прикурить. Порыв ветра перебросил огонь ей на волосы, из-за чего спортсменка получила сильные ожоги рук, шеи и лица.

«Состояние тяжелое. Богрунова находится в ожоговой реанимации», - отметили в медицинском учреждении.

Богрунова является мастером спорта по жиму штанги лежа и по бодибилдингу. Она занимается популяризацией бодибилдинга и тренерской деятельностью в России.

Ранее в Свердловской области в аварию попала машина с волейболистами команды «Титан». Водитель сбил лося, автобус перевернулся, погиб один 17-летний спортсмен.

Спортсмены Россия
01 марта 2024, 08:33
Последствия пожара в парке Горького в Москве сняли на видео
Телеканал «360»
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Крупный пожар произошел минувшей ночью в парке Горького в Москве. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».

Возгорание возникло в одном из пяти деревянных павильонов возле причала. В постройке было расположено кафе, уточнял ранее источник «360».

По его информации, огонь успел охватить 200 квадратных метров. Существовала угроза перехода на соседний павильон. В 04:10 возгорание локализовали, а в 04:29 полностью ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал.

Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.

Пожары Москва
01 марта 2024, 08:29
Несколько машин столкнулись на Новорязанском шоссе в Москве
РИА «Новости»
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На Новорязанском шоссе недалеко от съезда с Волгоградского проспекта на МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Подробности произошедшего уточняются. На месте ЧП работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств аварии.

Движение в районе происшествия затруднено, поэтому водителям рекомендовали выбирать пути объезда. Информации о числе пострадавших пока не поступала. О разливе топлива также ничего неизвестно.

Ранее легковой автомобиль врезался в такси в Москве. Выяснилось, что свидетелями аварии стала бригада спасателей, которая возвращалась с выезда. Бригады скорой помощи забрали в больницу двух пострадавших.

ДТП Машины Водители Москва
01 марта 2024, 07:33
Смотритель маяка Курбатова в метель пропал на Курилах
РИА «Новости»
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Спасатели 1 марта начали поиски смотрителя маяка Курбатова на острове Шумшу (Курилы), который отправился к маяку «Чибуйный» из-за поломки генератора. В дороге мужчину застала непогода, он перестал выходить на связь и пропал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

Расстояние между двумя маяками составляет 35 километров, которые он преодолел за один день. Оказалось, что мужчина все-таки добрался до дальнего объекта. Оттуда его эвакуировали в Северо-Курильск.

Медики оказали смотрителю первую помощь, его жизни и здоровью ничто не угрожает. В последние дни февраля на Курилах бушевал циклон, сопровождавшийся метелью и сильным ветром. В регионе действовало экстренное предупреждение.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли на Сахалине более 80 рыбаков, которых унесло на льдине в Охотское море.

Спасатели Россия Мужчины Курильские острова

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