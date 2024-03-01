Подросток из Екатеринбурга жестоко избил одноклассника

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На опубликованных кадрах подросток в белой рубашке мутузит противника, бьет кулаками по голове и применяет удушающий прием. Невольные зрители просят его остановиться.

«Помоги! Да все, хорош!» - говорят за кадром школьники.

Администрация заведения и полиция Екатеринбурга об инциденте ничего не знали. Пострадавший ребенок или его родственники в органы не обращались. Насколько серьезными были полученные в результате драки травмы, неизвестно.

О причине конфликта между детьми также не сообщалась.

В Дагестане прокуратура начала проверку после видео избиения школьника толпой. Выяснилось, что причиной драки за школой стало то, что один из учеников оскорбил другого в общем чате.