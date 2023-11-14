По данным издания, 12-летний школьник в столовой купил бутылку чая и сделал пару глотков. Вскоре подросток почувствовал себя плохо и отправился в медкабинет. Там его самочувствие ухудшилось - началась сильная рвота. Тогда ему вызвали бригаду скорой. Врачи стабилизировали состояние ребенка. По просьбе родителей его отправили домой со старшим братом.

Позже выяснили, что кто-то из работников столовой в бутылку с чаем перелил чистящее средство «Прогресс» и не предупредил об этом остальных. В результате напиток с химией продали ученику.

В кадетское училище «Орел» в Московской области вызвали скорую из-за массового отравления детей. Воспитанники страдали от высокой температуры, тошноты и диареи. Врачи предварительно диагностировали у них гастроэнтерит. Потом стало известно, что у кадетов ротовирусная инфекция. Четыре ученика госпитализированы в тяжелом состоянии.