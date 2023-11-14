14 ноября 2023, 16:39

Подростку продали чистящее средство вместо чая в школе на севере Москвы — СМИ

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Северном округе Москвы в школе № 1250 ученику случайно продали бутылку чая, в которой было чистящее средство. Мальчику пришлось вызывать скорую, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, 12-летний школьник в столовой купил бутылку чая и сделал пару глотков. Вскоре подросток почувствовал себя плохо и отправился в медкабинет. Там его самочувствие ухудшилось - началась сильная рвота. Тогда ему вызвали бригаду скорой. Врачи стабилизировали состояние ребенка. По просьбе родителей его отправили домой со старшим братом.

Позже выяснили, что кто-то из работников столовой в бутылку с чаем перелил чистящее средство «Прогресс» и не предупредил об этом остальных. В результате напиток с химией продали ученику.

В кадетское училище «Орел» в Московской области вызвали скорую из-за массового отравления детей. Воспитанники страдали от высокой температуры, тошноты и диареи. Врачи предварительно диагностировали у них гастроэнтерит. Потом стало известно, что у кадетов ротовирусная инфекция. Четыре ученика госпитализированы в тяжелом состоянии.

Дети Школьники Москва 2023
14 ноября 2023, 16:15
Тела двух мужчин нашли в хостеле на севере Москвы
Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы
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В столичной бюджетной гостинице скончались два постояльца. Трупы обнаружили во вторник днем, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что в хостеле, расположенном на улице Ижорская в Северном округе столицы, 14 ноября нашли трупы двух мужчин 41 и 44 лет.

Правоохранители во время первичного осмотра на телах покойных не обнаружили следов насильственной смерти.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты под контролем прокуратуры. Также назначены процессуальная проверка и судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти мужчин.

Ранее несовершеннолетнюю дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда нашли мертвой под окнами дома на улице Авиаконструктора Сухого в Москве. По предварительной информации, в семье случился небольшой конфликт, после которого девочка ушла в свою комнату. Когда к ней заглянул мать и отец, в помещении никого не было.

Полиция Москва 2023
14 ноября 2023, 13:12
Авария произошла на Калужском шоссе в Москве
Фото: freepik.com
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В Москве произошло ДТП на Калужском шоссе в сторону области. В результате произошедшего обошлось без пострадавших, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, утром 14 ноября на Калужском шоссе столкнулись два легковых автомобиля Lexus. Из-за аварии перекрыли три полосы движения. На место прибыли сотрудники ДПС и медики.

О причинах ДТП пока ничего не известно. Все обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

Накануне в Москве в аварии на Варшавском шоссе столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре пешехода и пассажир такси. В столичной прокуратуре уточнили, что машина такси на светофоре толкнула впереди стоящий автомобиль. Тот в свою очередь продвинулся вперед и задел вторую легковушку. Та от удара выехала на пешеходный переход. При этом один из автомобилей загорелся.

ДТП Москва 2023
14 ноября 2023, 11:03
Расследование экстренной посадки самолета в пшеничном поле под Новосибирском продолжили
РИА «Новости»
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Проверку после сентябрьской посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле Новосибирской области не завершили. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров подтвердил на пленарной сессии форума «Транспорт России», что расследование продолжили, сообщил ТАСС.

«Отдельная история по случившемуся с воздушным судном „Уральских авиалиний“. Расследование продолжается, и оно связано сугубо с вопросами безопасности полетов», - сказал он.

Дмитрий Ядров заявил, что Росавиация плотно сотрудничает с авиакомпанией. Ее специалистов пригласили на совещание 13 ноября и заседание 15 ноября.

Утром 12 сентября Airbus A320 со 159 пассажирами, летевший из Сочи в Омск, из-за неполадок гидросистемы запросил экстренную посадку в Новосибирске, но из-за нехватки топлива сел в пшеничном поле в Убринском районе. Власти Омской области пообещали наградить пилотов.

Первое расследование Росавиации показало, что давление в «зеленой» гидросистеме опустилось из-за повреждения изношенного шланга. По мнению специалистов, экипаж неправильно определил положение шасси и не рассчитал запасы топлива.

«Известия» сообщили, что начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации Вячеслав Федоров поручил провести новую проверку.

Авиация Уральские авиалинии Самолеты
14 ноября 2023, 10:59
Иностранцев задержали в Москве по подозрению в организации незаконной миграции
Фото: «МВД Медиа»
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Московским полицейским удалось задержать подозреваемых в организации незаконной миграции четверых жителей Москвы, двое из которых — иностранцы. Предположительно, они делали и продавали приезжим фальшивые документы для законного пребывания в РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Московским полицейским удалось задержать подозреваемых в организации незаконной миграции четверых жителей Москвы, двое из которых - иностранцы. Предположительно, они делали и продавали приезжим фальшивые документы для законного пребывания в РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, с марта прошлого года злоумышленники изготавливали и продавали иностранцам поддельные миграционные карты с отметкой о пересечении российской госграницы, а также уведомления о постановке на учет по месту пребывания.

В домах подозреваемых во время обысков нашли бланки, печати, готовые документы, гаджеты и клиентскую базу. Следователи предъявили задержанным обвинение в организации незаконной миграции. Двоих отправили в изолятор, остальные будут находиться под домашним арестом.

Правоохранители продолжат устанавливать все эпизоды противоправной деятельности, а также личностей нелегалов, которые воспользовались криминальными услугами, добавила Волк.

Ранее нелегальным мигрантам в России захотели запретить заключать браки и открывать счета. МВД подготовило законопроект для внесения на рассмотрение в Госдуму.

Мигранты Москва 2023

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