Подростковая драма. Восьмиклассница попала в плен подруг из-за парня

Три подруги заманили в квартиру 14-летнюю школьницу, сказав, что собираются утроить вечеринку. Сначала компания развлекалась, но потом девочки начали выдвигать претензии в адрес приглашенной. Речь шла о молодом человеке, которого восьмиклассница якобы увела у одной из девушек.

«Им не нравилось, что молодой человек засматривается <…>. В итоге подружки запугали девочку и насильно затолкнули ее в комнату, где заперли. Там пленница просидела три часа», - указали в публикации.

«Обвиняемой» ничего не оставалось, кроме как решиться на побег. Девочка занималась скалолазанием, поэтому планировала применить свои навыки и спуститься по стене, но поняла, что это невозможно. Поэтому она просто выпрыгнула из окна третьего этажа.

В результате школьница сломала позвоночник. Ее доставили в больницу.

В отношении трех подруг возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы организованной группой лиц.

Похожая история произошла в Ижевске.

Девятиклассница выпрыгнула с четвертого этажа , спасаясь от 34-летнего педофила. В итоге она сломала позвоночник.