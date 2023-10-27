Подростковая драма. Восьмиклассница попала в плен подруг из-за парня
В Тынде Амурской области восьмиклассница оказалась в плену у сверстниц после того, как увела парня у одной из них. Девочку заманили на вечеринку и заперли в комнате. Школьнице пришлось спасаться бегством, выпрыгнув в окно, сообщил Telegram-канал Shot.
Три подруги заманили в квартиру 14-летнюю школьницу, сказав, что собираются утроить вечеринку. Сначала компания развлекалась, но потом девочки начали выдвигать претензии в адрес приглашенной. Речь шла о молодом человеке, которого восьмиклассница якобы увела у одной из девушек.
«Им не нравилось, что молодой человек засматривается <…>. В итоге подружки запугали девочку и насильно затолкнули ее в комнату, где заперли. Там пленница просидела три часа», - указали в публикации.
«Обвиняемой» ничего не оставалось, кроме как решиться на побег. Девочка занималась скалолазанием, поэтому планировала применить свои навыки и спуститься по стене, но поняла, что это невозможно. Поэтому она просто выпрыгнула из окна третьего этажа.
В результате школьница сломала позвоночник. Ее доставили в больницу.
В отношении трех подруг возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы организованной группой лиц.
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