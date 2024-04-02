02 апреля 2024, 13:58

Подростки в Волгограде избили мужчину в автобусе за замечание

Читайте нас в: Google Новости

В Сети появились данные о том, что группа подростков в Волгограде избила в автобусе мужчину, сделавшего им замечание о поведении. Следователи наткнулись на видеозапись ЧП. В результате СК возбудил уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба ведомства по Волгоградской области.

У 37-летнего пострадавшего диагностировали множественные травмы. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Следователи проводят следственные и процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления.

В комментариях к видео в соцсетях местные жители пишут, что эта же группа подростков до этого нападала на прохожих. Официального подтверждения нет.

Ранее стало известно о нападении пьяных школьниц на курсанта в Нижегородской области. Они обзывались, дрались, царапались, а одна из девушек распылила молодому человеку в глаза содержимое перцового баллончика. Прохожие отвезли парня в больницу и позвонили в полицию.

Уголовное дело СК РФ Автобусы Мужчины Избиения
02 апреля 2024, 14:17
Россия доберется до всех заказчиков теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия доберется до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Те, кто применяет терроризм в качестве противодействия России, должны понимать, что это - обоюдоострое оружие, подчеркнул глава государства. Он добавил, что заказы преступлений за деньги не единичны.

«Все легко продается, любая информация и покупается, и продается. Так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся», - пообещал российский лидер.

Президент 2 апреля проводит ежегодное расширенное заседание коллегии МВД. На повестке дня - обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, работа участковых служб и пресечение незаконной миграции.

Выступление Путина на заседании коллегии МВД анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На текущей неделе глава государства также проведет совещание с Советом Безопасности.

Россия Владимир Путин Теракт в «Крокусе»
02 апреля 2024, 13:56
Шансы выжить минимальны. Профсоюз объяснил остановку поисков на руднике «Пионер»
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Рабочие на руднике «Пионер» могли погибнуть из-за грязи, которая хлынула после прорыва карьера с водой. Спасательную операцию остановили через две недели, хотя гибель людей стала очевидной в первые же дни. Первый вице-президент Союза профсоюзов России, председатель Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев в разговоре с «360» предположил, кто может быть ответственным за случившееся.

Шанс на спасение Спасательную операцию прекратили 1 апреля. Александр Сергеев рассказал, что на месте работала специальная комиссия из уполномоченных лиц МЧС, Ростехнадзора, местных властей.


Александр Сергеев обратил внимание на масштабы обвала. В первый день поступила информация о попадании восьми тысяч кубических метров воды. При сечении выработки 30-40 квадратных метров это означало, что под завалами оказались два километра выработок. Потом появились сведения о 80 тысячах кубометров, затем - в два с лишним раза больше.

«Как могли 190 тысяч кубометров попасть в выработки? Это что, все пять-шесть километров обрушились одновременно? Значит, крепления не было. Потом выяснилось, что в котловане в одном месте сверху прорвалась пульпа и ушла вниз по выработкам. То есть людей фактически утопили не в воде, а в этой жиже», - объяснил он.

Смерть по неосторожности Погибли 13 человек - работники подрядной организации. По мнению Александра Сергеева, ответственность лежит на тех, кто спроектировал такой способ выработки золотоносной руды, подписал проект горных работ, не проследил за горным креплением, решил не откачивать воду.

По словам специалиста, спасатели пробурили несколько скважин на разных уровнях и обнаружили, что выработки заполнили пульпа , порода, вода и лед, то есть условия непригодны для жизни. Александр Сергеев заявил, что гибель горняков стала очевидной задолго до завершения операции.

«С момента заполнения этих выработок прошло уже две недели , а там много километров, и атмосфера там непригодна для жизни. Комиссия, которая занимается ликвидацией и спасением, приняла такое решение, к сожалению. Хотя, откровенно говоря, на третий-четвертый день было понятно, что шансы горняков остаться в живых минимальны», - сказал он.

Людей утопили Глава профсоюза сравнил аварию на руднике «Пионер» в Амурской области с обвалом на «Мире» в Якутии семь лет назад. По его мнению, они идентичны.

«Точно так же вели подземные работы под отработанным котлованом. В карьере была вода. От буровзрывных работ колебательные породы постепенно смещались, трещины. Прорвалась вода в вертикальный ствол и на горизонты на разном уровне, где добывались алмазы. Там девять из 151 человека не успели выбраться по стволу, физически там около тысячи метров. Здесь аналогичная ситуация», - сказал он.

Суд арестовал управляющего директора и главного инженера рудника. Глава профсоюза горняков не согласился с тем, что их преступления следует квалифицировать по статье 217 УК России «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Александр Сергеев заявил, что из такой формулировки следовало, что они «неосторожно нарушали» правила безопасности.

Двух сотрудников Дальневосточного управления Ростехнадзора отправили в СИЗО по статье 293 УК России «Халатность».

Шахты Уголовное дело
02 апреля 2024, 13:42
СК попросили возбудить дело в отношении владельцев «Крокуса»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Следственный комитет поступило заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении владельцев «Крокус Сити Холла» об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом РИА «Новости» рассказал президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры», адвокат Игорь Трунов.

Заявление поступило от имени 11 потерпевших. В их числе - глава съемочной группы, которая планировала снимать концерт группы «Пикник», Иван Поморин.

«Заявление на имя председателя СК Александра Ивановича Бастрыкина было подано в 10:00 2 апреля. Изначально я защищал интересы съемочной группы Ивана Поморина, впоследствии к ним присоединилась инициативная группа родственников погибших и пострадавших», - сообщил Трунов.

Авторы обращения считают, что владельцы не обеспечили должный уровень пожарной безопасности. То, что занавес сцены быстро загорелся, может говорить о нарушении противопожарных норм - его должны были изготовить из огнеустойчивого полотна. Помимо этого, отмечается, что система дымоудаления была «в не рабочем состоянии».

Игорь Трунов отметил, что требования к безопасности, действительно, существенно изменились со времен проектирования «Крокуса», происходившего в конце 1990-х. Юрист подчеркнул, что современные нормы предполагают «постоянные вложения существенных денег» в системы лазерных датчиков, пожаротушения, огнеупорные покрытия. Он добавил, что, судя по показаниям свидетелей, большинство эвакуационных выходов были закрыты. Все это может свидетельствовать о грубых нарушениях, которые «находятся в непосредственной причинной связи» с последствиями ЧП.

Стрельба и пожар в «Крокусе» произошли вечером 22 марта. Удалось установить личности 134 жертв.

Уголовное дело Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
02 апреля 2024, 12:16
Следователи нашли организатора квеста в Москве, во время которого пострадала девочка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следователи установили организатора квеста в Москве, во время которого пострадала девятилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по городу.

Сотрудники столичного СК осмотрели место происшествия, изъяли видеозаписи и организационно-распорядительные документы, а теперь допрашивают работников организации и других участников квеста. В ближайшее время планируется назначить судебные экспертизы, в том числе медицинскую.

Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).

Игровой квест проходил в торговом центре на улице Автозаводской 30 марта. Во время игры девятилетняя девочка упала в открывшуюся нишу с высоты более двух метров. Она получила компрессионный перелом пяти грудных позвонков. Ребенку экстренно оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни и здоровью школьницы нет.

Дети Следственный комитет России

Новости по теме