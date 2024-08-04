04 августа 2024, 00:12

Подростки в Великом Новгороде вырвали кресты из могил ради фото

РИА «Новости»
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В Великом Новгороде группа подростков осквернила могилы на кладбище, вырвав кресты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Школьники выложили фотографии с крестами в соцсетях, что вызвало негодование у горожан.

«Установлено, что 2 августа несколько подростков, находясь на Западном кладбище, вырвали могильные кресты с мест захоронения и передвигались с ними по территории кладбища», - уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, всех несовершеннолетних доставили в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего. Также выясняется, подростки вытащили кресты из могил или взяли их в мусорных контейнерах на кладбище.

Ранее два подростка повредили 166 надгробий на кладбище в селе в Кемеровской области. Полицейским приятели объяснили, что погром устроили, потому что были пьяны.

Полиция Великий Новгород
03 августа 2024, 21:34
«Стал бы чемпионом мира». Тренер Фархутдинов — о карьере Двали после травмы
РИА «Новости»
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Главный тренер национальной сборной России Виктор Фархутдинов высказался о дальнейшей карьере чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, получившего серьезную травму в Феодосии. Там он заступился за подростка, которого избивала толпа мужчин. Тренер заявил «Звезде», что пока об этом рано говорить.

Главный тренер национальной сборной России Виктор Фархутдинов высказался о дальнейшей карьере чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, получившего серьезную травму в Феодосии. Там он заступился за подростка, которого избивала толпа мужчин. Тренер заявил «Звезде» , что пока об этом рано говорить.

Двали находится в больнице в Москве. Тренер отметил, что сейчас важно сделать хорошую операцию, а не говорить о спорте. Спортсмена осмотрят квалифицированные врачи, которые будут решать насчет операции и дальнейшего его восстановления.

По словам Фархутдинова, Двали готовился к чемпионату мира, который пройдет в 2025 году.

«Я думаю, он заслужил уже право заслуженного мастера спорта… Я думаю, что этот очень способный перспективный боксер стал бы и чемпионом мира», - высказался он.

Тренер назвал Двали порядочным молодым человеком, готовым любому человеку помочь «в любую секунду».

Российский боксер получил перелом орбитальной кости и лишился правого глаза в драке в Феодосии. Двали считает, что его карьера уже завершена, так как поврежденный глаз вряд ли будет видеть, а на втором зрение со временем ухудшится из-за возросшей нагрузки.

Крымские следователи возбудили уголовное дело после драки, в которой Двали и его знакомый получили травмы.

Драки Спортсмены Больницы Крым Бокс Избиения
03 августа 2024, 19:23
Режим ЧС ввели в Бурятии из-за наводнения
Пресс-служба МЧС
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Вышедшие из берегов реки затопили несколько муниципалитетов Бурятии, а также прорвали Хонхолойскую дамбу. В сложившихся условиях глава республики Александр Цыденов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации.

Глава республики уточнил, что самая сложная ситуация сложилась в Заиграевском районе, где вышли из берегов реки Илька и Ара-Кижа. Их наполнили горные воды, сошедшие из-за обильных осадков.

В районе Новоильинска затопило 12 придомовых участка, а потоки воды смыли два автомобильных и три пешеходных моста. Пункт временного размещения открыли в в местной школе.

Кроме того, реки перекрыли дороги к населенным пунктам Горхон, Дархит и Челутай. Сложная ситуация сложилась на трассе между Саган-Нуром и Шабуром. Жителей обеспечили водой и продуктами.

«Смыта объездная дорога строящегося моста в селе Новый Заган, под угрозой обрушения мост в селе Хонхолой - движение закрыто, под угрозой прорыва объездная дорога к аварийному мосту в селе Гашей», - перечислил Цыденов.

Глава республики добавил, что из-за потоков рек переполнилось Хонхолойское водохранилище. Под угрозой затопления оказались пять населенных пунктов, но в пункт временного размещения отправили только жителей улуса Бом , чьи дома попали в зону затопления.

«С сегодняшнего дня введен ЧС республиканского уровня, поскольку уже несколько муниципалитетов задействованы», - заявил Цыденов в своем обращении, которое опубликовал Telegram-канал UlanMedia.

Наводнения Бурятия
03 августа 2024, 19:05
Участок федеральной трассы перекрыли в Бурятии из-за угрозы затопления
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Проходящий через Мухоршибирский район Бурятии участок федеральной автодороги Р-258 «Байкал» с 556-го по 587-й километр закрыли для движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МВД.

В ведомстве пояснили, что причиной стала угроза подтопления из-за перелива воды через дамбу Хонхолойского водохранилища. Сотрудники полиции выехали на дежурства в населенные пункты, попадающие в зону затопления.

Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что перелив через дамбу угрожает пяти населенным пунктам, но самый большой риск есть для села Хонхолой. Он добавил, что на место отправилась техника для наращивания дамбы, но угроза прихода воды остается.

Глава республики подчеркнул, что в пункты временного размещения уже привезли жителей улуса Бом , чьи дома попали в зону подтопления.

Цыденов пояснил, что причиной переполнения водохранилища стал спуск горных вод в реку Ильку и ее приток Ара Кижа. Обе они вышли из берегов и смыли два автомобильных моста в Заиграевском районе, где ввели режим чрезвычайной ситуации.

В конце июля временную дамбу прорвало на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. В результате происшествия погибли четыре человека , более 10 получили травмы. По данным МЧС, потоки воды размыли перемычку между 10-м и 11-м шлюзами, установленными на время ремонта.

Наводнения Алексей Цыденов Бурятия Реки
03 августа 2024, 19:03
Дрались не меньше восьми человек. Всех напавших на боксера Двали задержали
РИА «Новости»
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В массовой драке в Феодосии, в которой чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, участвовали не меньше восьми человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«По предварительной информации, в конфликте участвовали не менее восьми человек. Задержаны жители города Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения», - подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело после случившегося возбудили по двум статьям: «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Прокуратура передала дело в управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

Конфликт произошел 28 июля. Приехавший в Крым проводить мастер-класс боксер заступился за юношу, которого избивала группа мужчин.

Во время жесткой драки Двали выбили глаз, теперь он не сможет вернуться на ринг.

Федерация бокса России взяла на контроль ситуацию со спортсменом.

Драки Спортсмены Уголовное дело Крым Бокс Полиция Избиения

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