Подростки в масках устроили серию нападений в Петербурге в новогоднюю ночь

Канал опубликовал одно из нападений, снятое на камеру домофона. На видео двое молодых людей в масках подбежали к мужчине и распылили ему в лицо газовый баллончик. Пострадавший пытался уклониться от едкой струи и закрыл лицо руками.

По данным канала, нападения произошли во дворах улицы Жени Егоровой и Суздальского проспекта. Подростки бродили по району с 03:00 до 09:00 вторника, 1 января.

От хулиганов пострадали два человека. Один получил химические ожоги лица и шеи, у второго врачи обнаружили ушибы и ссадины на руках. Жертвы нападения рассказали, что подростки подходили с просьбой дать им сигарету, но, не дождавшись ответа, доставали свое оружие. При этом нападения молодые люди снимали на камеру.

Полиция завела уголовное дело о хулиганстве и начала поиск нападавших на прохожих подростков.

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