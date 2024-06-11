Подростки устроили заплыв в огромной луже после ливня в Люберцах
Ребята в Подмосковье воспользовались последствиями проливного дождя и искупались в стихийно возникшем водоеме. При этом они не стали обращать внимание на продолжающийся ливень. Видео этого развлечения оказалось в распоряжении 360.ru.
«Заплыв» произошел в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, где непогода разыгралась не на шутку. Он привлек внимание местных жителей.
Ранее синоптики предупредили о мегаливне Москве , который обещают в среду, 12 июня. Быстрое и интенсивное выпадение осадков может привести к затоплению дорог, подземных переходов и подвалов, затруднению передвижения, а также нанесению материального ущерба.