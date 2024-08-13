Подростки устроили разборки со стрельбой в Челябинске

Судя по записи, сделанной камерой одного из подъездов дома 110 на улице Героев Танкограда, во время конфликта раздались несколько выстрелов. После этого не меньше 20–30 подростков разбежались в разные стороны. Также с парковки выехали несколько автомобилей.

В полиции Южного Урала сообщили изданию, что сейчас полицейские проверяют информацию, а также устанавливают личности всех участников инцидента и возможных свидетелей.

Согласно предварительной информации, в ходе конфликта среди молодых людей пострадавших нет. Никто за медицинской помощью не обращался.

Ранее толпа подростков избила школьника во Владивостоке. Они заставили потерпевшего извиняться перед ними на коленях.