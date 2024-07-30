30 июля 2024, 19:02

Подростки устроили метание бутылок с водой по прохожим с 16-го этажа в Кирове

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Бутылка, сброшенная с 16-го этажа высотного дома на Московской улице в Кирове, чуть не убила проходившую мимо женщину. Она вычислила квартиру, из которой бросили тару и обратилась в полицию. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что в качестве мишени метатели тары с водой выбрали вход в жилой дом. Под бомбардировку бутылками чуть не попали несколько человек.

В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что горожане пожаловались на молодых людей, которые бросали пакеты и пластиковые бутылки с водой на улицу, целясь в прохожих.

Выехавший на место отряд патрульно-постовой службы задержал двух молодых людей, один из которых оказался несовершеннолетним. Сейчас в отношении задержанных проводят проверку, по итогам которой правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

В минувший понедельник, 29 июля, жители московского района Бибирево пожаловались на дебошира из квартиры на седьмом этаже дома на Мурановской улице, который кричал и разбил окна голыми руками.

Когда на месте собрались зеваки, взбешенный мужчина начал кидаться в них стеклом и бутылками. Прибывшие на место сотрудники полиции попросили свидетелей отойти подальше. По словам одного из очевидцев, дебошир имеет психическое расстройство и только недавно выписался из больницы.

МВД РФ Россия Полиция Квартиры
30 июля 2024, 18:39
Все произошло за секунды. Парапланерист рухнул на девушку на горе в Башкирии
Пресс-служба МЧС
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В Башкортостане парапланерист приземлился прямо на девушку, пролетая над горой Торатау в Ишимбайском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Девушка получила травмы и не смогла самостоятельно сдвинуться с места. Спасатели и добровольцы отнесли ее в машину скорой помощи. Сам парапланерист отделался ушибами.

Муж пострадавшей в комментарии 360.ru рассказал, что у его жены в итоге не выявили ни переломов, ни сотрясения мозга. Они находились на вершине горы и собирались спускаться, он шел впереди. Все произошло за считанные секунды, поэтому они не успели среагировать.

После этого он вызвал скорую помощь и спасателей.

«Хочу отметить, что все сработали оперативно, прибыли на место относительно быстро», - заметил он.

Также муж пострадавшей подчеркнул, что не держит зла на парапланериста.

«Он тоже, возможно, повредил руку… Извинялся: „Не обращайте на меня внимания, главное, чтобы с девушкой все хорошо было“. Понятно, что он не со зла все это сделал», - поделился собеседник 360.ru.

Мужчина добавил, что супруга уже находится дома.

Башкирия МЧС РФ
30 июля 2024, 18:11
Два сотрудника аэропорта Бегишево пострадали из-за смерча
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Два сотрудника международного аэропорта Бегишево пострадали из-за смерча. Об этом сообщили представители воздушной гавани.

«Природной стихией был нанесен ущерб как хозяйственным постройкам, так и авиационной технике. Общий ущерб уточняется», - подчеркнули в пресс-службе.

Пока в аэропорту идут работы по устранению повреждений. Установлено, что два работника получили легкие травмы. В больницу им ехать не потребовалось, медпомощь оказали на месте.

«Сейчас аэропорт Бегишево работает в штатном режиме, событие не повлияло на регулярность полетов», - заверили представители

Авиация
30 июля 2024, 17:43
Смерч снес самолеты и вертолеты в аэропорту Бегишево
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Пришедшая в Татарстан непогода со смерчем обрушилась на аэропорт Бегишево в Нижнекамске. Сильные порывы ветра перевернули и раскидали по площадке стоявшие там самолеты и вертолеты. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным авторов сообщения, повреждения получили четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42, принадлежащие Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации. Кроме того вихрь повредил вертолет, склад, ангар и бетонный забор воздушной гавани.

Сотрудники аэропорта начали предварительную оценку ущерба, которое они понесли от внезапного урагана.

Вертолеты Авиация Татарстан Ураган Самолеты Погода
30 июля 2024, 17:42
Цех с химикатами загорелся в Екатеринбурге на 800 «квадратах»
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Цех на заводе химической продукции загорелся в Екатеринбурге на площади около 800 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сведений о пострадавших к спасателям пока не поступало. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое очевидцем ЧП. На кадрах видно, что густой черный дым окутал место происшествия. Видно его из разных районов города.

Ранее произошел крупный пожар на складе поликарбоната в Ростовской области. Огонь распространился на площади до 500 квадратных метров, но к настоящему времени его удалось полностью потушить.

А 26 июля крупный пожар с человеческими жертвами произошел в квартире жилого дома в Ульяновске. По предварительной версии, причиной возгорания стал самодельный самогонный аппарат с газовой горелкой.

Пожары Екатеринбург

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