Подростки устроили «бойцовский клуб» на улицах Нижнего Новгорода

В социальных сетях появилась информация о том, что в Канавинском районе города Нижнего Новгорода подростки устраивают на улицах потасовки. Во время драк старшие по возрасту ребята обучают более юных борцовским приемам. Горожане обеспокоились за своих детей.

«Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Саетовичу Ахметшину возбудить уголовное дело и представить доклад об <…> окончательных результатах его расследования», - подчеркнули в пресс-службе СК.

Исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат ведомства.

Ранее в Санкт-Петербурге студент Охтинского колледжа набросился на первокурсника из-за надписи на футболке, потому что та была на английском языке. Пострадавший получил тяжелые травмы головы.