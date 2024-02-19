19 февраля 2024, 03:10

Подростки толпой избили мальчика рядом со школой в Махачкале

Unsplash
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Прокуратура Дагестана проведет проверку после публикации в Сети видео, на котором несколько школьников избивают своего сверстника. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

«Организована проверка по размещенной в интернете информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в районе средней общеобразовательной школы № 27 Махачкалы», - указали в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, на котором группа подростков нападает на школьника и бьет его. Выяснилось, что один из учеников оскорбил другого в общем чате в мессенджере. В результате 16 февраля после уроков, подростки стали «выяснить отношения» рядом со школой.

По данным МВД Дагестана , в отношении родителей школьников, участвующих в драке, собрали административные материалы. Полицейские также провели профилактическую беседу с подростками.

Ранее недалеко от столичной школы Москвы подрались два одноклассника.

Поводом стала критика одно из них в адрес последнего императора России Николая II.

Дагестан Школы Видео Школьники
19 февраля 2024, 02:31
В Петербурге за нарушение порядка к ответственности привлекли 72 человека
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге к административной ответственности за скопление, повлекшее нарушение общественного порядка, привлекли 72 человека. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По данным на 22:00 воскресенья к административной ответственности привлекли 72 человека за совершение правонарушения. Задержанным предъявили обвинение по статье КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания граждан или передвижения в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

В пресс-службе сообщили, что 68 человек получили административные аресты на срок до 13 суток, четырех человек оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого.

Петербургскому тату-мастеру, обвиненному в оскорблении чувств верующих, избрали меру пресечения.

Суд отправил девушку под подписку о невыезде. Причиной возбуждения дела стали татуировки с изображением котов и церквей.

Санкт-Петербург Суд Аресты
19 февраля 2024, 01:07
Крупный пожар охватил территорию отеля в Казани
РИА «Новости»
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Сильный пожар произошел на территории отеля «Регина» в Казани. Общая площадь пожара достигла 400 квадратных метров, сообщил Пятый канал.

Гостиница распложена в поселке Малые Клыки. По предварительным данным, на ее территории загорелись баня, кафе и дом для персонала.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. В настоящее время на месте ЧП продолжают работать пожарные. Причины возгорания устанавливаются.

Накануне в Ижевске спасатели МЧС локализовали пожар в производственном здании в Ижевске, который распространился на площади 3500 квадратных метров. На месте работали более 100 специалистов и 33 единицы техники.

Также двухэтажный жилой дом сгорел в Кировском районе Астрахани. По данным МЧС, огонь перекинулся на крышу и внутреннюю отделку. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Пожары Казань Отели
18 февраля 2024, 23:48
Водитель трамвая пострадал от рук пассажиров в Челябинске
Freepik
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Компания пьяных пассажиров напала на водителя трамвая в Челябинске после его замечания о нарушении порядка. Об этом сообщил сайт 74.ru.

По предварительны данным, нетрезвая компания мужчин шумела в салоне трамвая, тогда водитель решил сделать им замечание, что еще больше их разозлило. Пассажиры облили его пивом и сломали очки, без которых он не смог управлять общественным транспортом.

Полиция уже устанавливает причины произошедшего на остановке «Тепличная» на северо-западе Челябинска. Водителю вызвали замену, чтобы отправить трамвай в депо.

В Красногорске водитель маршрутки напал на подростка. Школьник не смог расплатиться за проезд из-за неработающей карты «Стрелка». Следователи организовали проверку после появления в СМИ информации о потасовке в маршрутке.

Похожий случай произошел в Краснодарском крае. Водитель автобуса высадил несовершеннолетнюю девочку на трассе.

Челябинск Водители Полиция
18 февраля 2024, 22:47
Трупы двух мужчин нашли в запертом изнутри гараже в Татарстане
РИА «Новости»
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Запертый изнутри гаражный бокс в городе Бугульма Республики Татарстан стал местом смерти двух мужчин. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, трупы нашла владелица бокса, сдавшая помещение в аренду погибшим.

Запертый изнутри гаражный бокс в городе Бугульма Республики Татарстан стал местом смерти двух мужчин. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры , трупы нашла владелица бокса, сдавшая помещение в аренду погибшим.

В ходе беседы с правоохранителями женщина пояснила, что около 18:40 мужчины перестали отвечать на ее звонки и она отправилась на место.

По предварительным данным, приятели сняли гараж в аренду для ремонта машины. В ходе проверки они запустили двигатель в запертом помещении и отравились выхлопными газами. Окончательную причину смерти установит экспертиза, которую назначили криминалисты.

Пока следователи установили личность только одного погибшего. Им оказался местный житель 2003 года рождения.

Отравление выхлопными газами может наступить не только от работающего автомобиля, но и дизельного генератора. В декабре 2021 года 10 человек, среди которых шестеро детей, попали в больницу с отравлением. В ходе расследования выяснилось, что из-за аварии на электросетях дом перевели на дизельный генератор, чьи выхлопы попали в помещение. Врачи оценили состояние четырех детей и одного взрослого, как средней степени тяжести.

Прокуратура РФ Татарстан Газ

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