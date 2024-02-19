Подростки толпой избили мальчика рядом со школой в Махачкале

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«Организована проверка по размещенной в интернете информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в районе средней общеобразовательной школы № 27 Махачкалы», - указали в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, на котором группа подростков нападает на школьника и бьет его. Выяснилось, что один из учеников оскорбил другого в общем чате в мессенджере. В результате 16 февраля после уроков, подростки стали «выяснить отношения» рядом со школой.

По данным МВД Дагестана , в отношении родителей школьников, участвующих в драке, собрали административные материалы. Полицейские также провели профилактическую беседу с подростками.

Ранее недалеко от столичной школы Москвы подрались два одноклассника.

Поводом стала критика одно из них в адрес последнего императора России Николая II.