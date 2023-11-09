09 ноября 2023, 22:08

Подростки сломали позвоночник первокласснику в Тюмени из-за его смеха

РИА «Новости»
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Группа подростков сломала позвоночник ребенку, спустив его с лестницы в Тюмени. Поводом стал конфликт на детской площадке, сообщило издание 72.ru.

По данным издания, первоклассник катался с горки вместе с другими ребятами, которые были старше его. В какой-то момент один из них упал, и мальчик над ним посмеялся. После этого старшеклассники стали его бить.

Семилетний ребенок попытался спрятаться от обидчиков в подъезде, но один из них догнал его и спустил с лестницы. После этого мальчик не смог встать самостоятельно, ему помог курьер.

Врачи диагностировали у пострадавшего переломы двух позвонков. Сейчас мальчик не может сидеть и посещать занятия в школе. Его мать написала заявление в полицию с требованием наказать подростков.

Ученик гимназии в Балашихе облил товарища водой, а потом вонзил ему в ухо карандаш. ЧП произошло перед продленкой. Школьные медики остановили кровотечение ребенку, после этого родители отвезли его в больницу.

Тюмень Дети Школьники Избиения
09 ноября 2023, 21:43
Человек упал под поезд и умер на Курском вокзале в Москве
Телеканал «360»
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Человек упал на железнодорожные пути на Курском вокзале в Москве. В результате он скончался. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, пострадавшего оперативно достали и передали медикам, но спасти его жизнь им не удалось. Сейчас Курский вокзал работает в штатном режиме.

Как человек оказался на рельсах - пока неизвестно. Правоохранители установят причины и обстоятельства произошедшего.

Похожий случай ранее произошел на станции «Выставочный центр» в Москве. Женщину, которая упала на пути монорельса, экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее в Москве случился сбой на оранжевой ветке из-за человека , погибшего при падении на пути на станции метро «Профсоюзная».

Москва 2023
09 ноября 2023, 18:44
Уголовное дело возбудили после обнаружения младенца в мусоропроводе в Москве
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Следственные органы Москвы возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство младенца, которого выкинули в мусоропровод. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, жительница Москвы родила в квартире жилого дома на Вешняковской улице ребенка и выбросила новорожденного в мусороприемник.

Мальчик выжил. Сейчас медсотрудники отказывают ему необходимую квалифицированную помощь. О состоянии здоровья ребенка пока ничего не известно.

По данным ведомства, обнаружить мальчика помогли соседи. Они заметили следы крови на лестничной площадке и обратились в полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, мать ребенка находилась в квартире.

Перовская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее уголовное дело возбудили в Москве после попытки продать младенца. Предварительно установлено, что беременная женщина познакомилась с покупательницей в интернете и договорилась о ежемесячном вознаграждении за роды.

Дети Роддома Москва 2023
09 ноября 2023, 18:16
Пожар на бывшей ферме в Подмосковье ликвидировали
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в здании бывшей фермы в селе Кишкино Домодедовского округа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в селе Кишкино», - заявили в ведомстве.

О возгорании на территории здания бывшего животноводческого комплекса стало известно утром в четверг, пламя распространилось на площади около 1,8 тысячи квадратных метров. Прибывшие на место огнеборцы оперативно локализовали огонь и не позволили ему перейти на соседней здание.

По предварительной информации, горели деревянные палеты. В тушении задействовали 11 единиц техники и 32 пожарных. Пострадавших или погибших в результате ЧП нет.

Ранее в четверг в Ростове-на-Дону загорелось здание нежилого особняка. Огонь распространился на 600 «квадратов», на месте работали более 60 человек и 20 единиц техники.

Пожары МЧС РФ
09 ноября 2023, 18:05
Система ПВО уничтожила воздушную цель над морем близ Севастополя
РИА «Новости»
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Средства ПВО уничтожили воздушную цель над Севастополем. Об этом заявил глава региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки», - отметил он.

Губернатор также отметил, что все оперативные службы Севастополя находятся в боевой готовности. Развожаев попросил местное население доверять только официальной информации.

В четверг, 9 ноября, в 11:20 по местному времени в Севастополе включили сирены воздушной тревоги. Сообщение об этом также появилось в Telegram-канале Развожаева.

В минувший вторник, 7 ноября, системы ПВО сбили 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над Севастополем. Обломки дронов упали в деревне Орловка и в селе Андреевка. Среди местных жителей никто серьезных травм не получил.

Севастополь

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