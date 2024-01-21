Подростки сбросили железную балку на автомобиль на Урале

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По словам местной жительницы, пострадавшей от действий подростков, она припарковала автомобиль возле дома № 14 на улице Александра Козицына. Вечером в среду, 17 января, молодые люди, предположительно, несовершеннолетние, сбросили опасный предмет с дома напротив.

«Такая балка могла попасть на прохожих, так как происшествие случилось в 20:35», - заявила девушка.

По ее словам, она уже написала заявление в полицию.

Подростки попали на запись камеры видеонаблюдения, полицейские ее проанализируют, отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, для установления личностей нарушителей также опросят местных жителей. Помимо этого, полицейские выяснили, что на машину упал «фрагмент, оторванный с балкона».

Ранее конфликт со стрельбой произошел у ТРК «Жемчужная плаза» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Компания подростков выстрелила в лицо 18-летнему юноше из травматического пистолета.