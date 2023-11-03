Подростки распылили баллончик в лицо прохожему в Москве
В Москве возбудили уголовное дело на подростков 14 и 17 лет после распыления газового балончика в лицо прохожему. Злоумышленников задержали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 20 октября на Гоголевском бульваре. Молодежь без причины распылила в лицо прохожего газовый балончик, затем они побежали за ним и набросились на человека. Вреда здоровью пострадавшего не зафиксировали.
Дело возбудили по части второй статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следственный комитет приступил к выяснению всех обстоятельств произошедшего.
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