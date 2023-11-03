Подростки распылили баллончик в лицо прохожему в Москве

Мужчина продал компании москвичей «коробку с сюрпризом», в которой оказался один рубль

В Москве незнакомый мужчина продал за пять тысяч рублей группе молодых людей коробку с сюрпризом, в которой лежала монета в один рубль. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

По информации издания, двое молодых людей отдыхали в ресторанном дворике в торговом центре «Манеж». К ним подсел незнакомый мужчина и предложил сделку: он даст им коробку с сюрпризом, а они взамен - 5000 рублей.

Сначала мужчины отклонили это предложение, однако незнакомец сумел убедить их, что сюрприз в коробке изменит их жизнь и стоит больше. В конце концов один из них все-таки согласился, перевел деньги незнакомцу. Когда молодые люди открыли коробку, то обнаружили монету достоинством в один рубль.

Затем они увидели, как тот же незнакомец предлагал похожую коробку другим людям. Молодые люди побежали за ним и начали обвинять его в мошенничестве. Но незнакомец возмутился, что его преследуют. Обманутый москвич решил наказать продавца сюрпризов и написал заявление в полицию.

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