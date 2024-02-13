Подростки подрались с толпой мужчин возле ТРЦ в Петербурге

Драка произошла вечером 11 февраля рядом с торгово-развлекательным центром «Галерея». По словам матери одного из пострадавших подростков, нападавших мужчин было пятеро. Они подрались с тремя несовершеннолетними.

Все началось с того, что к подросткам подошел 14-летний школьник и показал нож. Ребята ответили ему, что у них тоже есть холодное оружие.

«И только договорились о том, что все убирают ножи, подлетел один из взрослых уже из этой компании и просто ударил моего сына в лицо. Били очень сильно», - отметила женщина.

Подростков госпитализировали. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. По данным «Фонтанки», у двух пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы. Также среди травм ссадины, ушиб бедра и мягких тканей затылка.

Родители подростков уже дали объяснения полиции. Напавших мужчин вычислят по камерам видеонаблюдения.

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