Подростки избили незнакомого мужчину в московском метро

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СК России возбудил уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство».

«По данным следствия, фигуранты, находясь на одной из станций столичного метро, беспричинно подвергли избиению незнакомого мужчину», - рассказали в ведомстве.

Нападавшими оказались 17-летние подростки, жители Москвы. Их доставят в отделение для проведения следственных действий. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.

В середине февраля полиция задержала 16-летнего подростка, его заподозрили в нападении с ножом на мужчину у метро «Нагатинская». В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.