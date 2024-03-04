04 марта 2024, 21:51

Подростки избили незнакомого мужчину в московском метро

РИА «Новости»
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Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении подростков, которые избили в московском метро незнакомого мужчину. Об этом сообщил столичный главк Следственного комитета России в Telegram-канале.

СК России возбудил уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство».

«По данным следствия, фигуранты, находясь на одной из станций столичного метро, беспричинно подвергли избиению незнакомого мужчину», - рассказали в ведомстве.

Нападавшими оказались 17-летние подростки, жители Москвы. Их доставят в отделение для проведения следственных действий. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.

В середине февраля полиция задержала 16-летнего подростка, его заподозрили в нападении с ножом на мужчину у метро «Нагатинская». В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Уголовное дело Мужчины Метро Полиция Избиения
04 марта 2024, 21:57
Последствия атаки БПЛА в Петербурге устранят в кратчайшие сроки
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Все последствия атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Санкт-Петербурге устранят в кратчайшие сроки. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

К вечеру 3 марта восстановили тепловые контуры в квартирах, где выбило стекла. Также началось оформление документов для владельцев поврежденных машин.

«Все последствия взрыва на Пискаревском проспекте будут устранены в кратчайшие сроки. Мы работаем слаженно и четко», - подчеркнул Беглов.

Повреждения общедомовых конструкций и квартир устранят за счет бюджета. Если потребуется дополнительный ремонт, собственникам предоставят компенсацию на услуги ЖКХ.

Украинский беспилотник, который атаковал жилые дома в Санкт-Петербурге утром 2 марта, могли запустить с территории стран НАТО. Запад будет активно вовлекать в антироссийскую деятельность государства Прибалтики, Финляндию и Швецию.

Все последствия атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Санкт-Петербурге устранят в кратчайшие сроки. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России - Санкт-Петербург».

Санкт-Петербург Беспилотники Взрывы Россия
04 марта 2024, 21:27
Двое детей погибли в запертом доме при пожаре на Алтае
Пресс-служба МЧС
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Двое детей погибли на пожаре в Республике Алтай, их обнаружили спасатели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Пожар случился в селе Турочак, загорелся жилой дом на 120 квадратных метров. На место выехали спасатели МЧС России, они обнаружили в доме 13-летнюю девочку и годовалого мальчика без сознания.

Выяснилось, что родители закрыли двери и уехали в магазин. На пожаре работали 19 огнеборцев и шесть единиц техники МЧС, сообщили в ведомстве.

В начале марта в Ростовской области от утечки газа погибла семья с тремя детьми. Прибывшие на место криминалисты нашли в помещении тела 31-летнего мужчины, 27-летней женщины и трех детей в возрасте пяти, семи и девяти лет.

Спасатели Пожары Дети Россия
04 марта 2024, 21:15
«Резко дал газ и запрыгал на ямах». В Андреевке задержали неадекватного водителя
РИА «Новости»
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В Андреевке городского округа Солнечногорск в Московской области сотрудники ДПС задержали неадекватного водителя, который въехал в машину полицейских. Очевидец рассказал «360» подробности случившегося.

Мужчина сообщил, что услышал звуковые сирены и просьбы остановиться. На его глазах водитель ВАЗ-2114 задом поехал к светофору, так как спереди правоохранители перекрыли дорогу.

«Доехав до светофора задом, их прижал второй автомобиль ДПС, в который он въехал, после чего сотрудники выбежали из машины и пытались открыть двери, но водитель ВАЗа резко дал газ, запрыгал на ямах, и, видимо, вылетела передача», - сообщил очевидец.

В результате нарушитель остановился. Сотрудники ДПС разбили окно ВАЗа и задержали неадекватного водителя.

«Слышал, что задержанные еще вчера где-то что-то устроили, видимо, с авариями связанное», - добавил мужчина.

По данным Telegram-канала сайта Zelenograd.ru, водитель и пассажир были пьяны. Уезжая от полиции, автомобилист зацепил еще несколько машин.

Несколько дней назад на трассе в Екатеринбурге заметили абсолютно голого мужчину , который бежал по трассе. Местное УМВД организовало проверку по факту случившегося.

Машины Водители Полиция
04 марта 2024, 19:24
Супруги и двое детей погибли в ДТП под Челябинском
Pxhere
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Под Усть-Катавом в Челябинской области произошло ДТП с четырьмя погибшими: скончались супруги и двое их детей. Подробности сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Водитель кроссовера Hyundai, по предварительным данным, во время обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку ВАЗ.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-21102, пассажиры женщина 1985 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2024 года рождения (два месяца) скончались на месте происшествия», - передали в ведомстве.

Еще один несовершеннолетний пассажир отечественного авто - шестилетний мальчик - попал в больницу. Водитель и пассажир Hyundai получили травмы. На месте происшествия работали полицейские.

Ранее петербурженка на Lexus устроила массовое ДТП на Индустриальном проспекте. Женщина потеряла управление и разбила несколько машин.

Дети ДТП Женщины Россия Машины Водители

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