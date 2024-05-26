Подростки из Белгорода разгромили детский лагерь в Башкирии

Массовая драка со стрельбой произошла в Ленинском районе Челябинска. По данным Telegram-канала Baza, в потасовке участвовали бывшие участники ЧВК «Вагнер». Вспыхнул конфликт из-за девушки.

По информации источника канала, 18-летняя Анастасия (имя изменено) гуляла со своим молодым человеком. Парень на три года старше ее. Внезапно им повстречался бывший бойфренд девушки.

Между ними вспыхнул конфликт, экс-возлюбленный в итоге избил нынешнего кавалера Анастасии. Тогда она позвонила своему отцу, который раньше служил в ЧВК «Вагнер», отметил собеседник Baza.

Мужчина поспешил на помощь дочке и ее другу, пригласив с собой нескольких сослуживцев. Обидчик тоже позвал на подмогу друзей, у некоторых из них с собой были травматические пистолеты.

В итоге произошла массовая драка. Прибывшие на место полицейские задержали трех человек. Одному из них нет 18 лет. Источник Baza добавил, что нескольким людям потребовалась помощь медиков.

В региональном главке МВД сообщили, что правоохранители оперативно установили всех участников конфликта на улице Коммунаров.

В ведомстве подчеркнули, что после того, как в дежурную часть поступило сообщение о происшествии, на место немедленно направили ближайшие наряды.

«Установлено, что между двумя компаниями произошел ситуативный конфликт. Все его участники установлены и доставляются в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства», - заключили в полиции.