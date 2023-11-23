23 ноября 2023, 20:44

Подростка выгнали на мороз из омской маршрутки за отказ уступить место

РИА «Новости»
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В Омской области 16-летнего молодого человека выгнали из маршрутного такси, потому что он не уступил место пожилой женщине. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подросток сел в маршрутку, которая ехала по маршруту Омск - Таврическое. Но в районе деревни Новоселецк мальчик оказался на морозе: из общественного транспорта его вытолкал взрослый пассажир. Мужчину разозлило, что тот отказался уступить место женщине в возрасте.

«Подростка против его воли один из пассажиров в грубой форме вытолкал из салона, после чего водитель спокойно продолжил путь», - указали в ведомстве.

Сам подросток пытался объяснить, что не может ехать стоя - у мальчика сильно болел живот. Однако это не помешало защитнику пенсионерки выгнать 16-летнего мальчика.

В итоге ребенок оказался один в темное время суток в восьми километрах от поселка Таврическое. Он позвонил матери, рассказал о произошедшем и дождался родственников. Семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

По факту случившегося начали доследственную проверку. Ее ход проконтролирует прокуратура Таврического района Омской области. Ведомство также инициировала проверочные мероприятия по соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

В Магнитогорске водителю маршрутки не понравилось замечание, которое ему сделал пожилой пассажир. Мужчина пригрозил, что зарежет его.

Дети
24 ноября 2023, 09:39
Обильный снегопад стал причиной задержки 50 рейсов в московских аэропортах
РИА «Новости»
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В трех московских аэропортах задержали минимум 50 авиарейсов задержали из-за обильных снегопадов. Еще 12 полетов во Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили. Информация об этом появилась на сервисе «Яндекс Расписание».

На 8:37 во Внуково задержали восемь рейсов, а пять отменили. В Домодедово задержали 16 рейсов и отменили пять. В Шереметьево же сняли два рейса и задержали 14. Позже число несостоявшихся перелетов из-за сильных осадков увеличилось.

До этого в четверг, 23 ноября, снегопад парализовал работу воздушных гаваней Москвы. В трех аэропортах отменили и задержали сразу 30 рейсов.

Из-за плохих погодных условий московские власти ввели желтый уровень опасности. Синоптики заявили, что российскую столицу накроет метель , из-за чего прирост снега составит до 10 сантиметров. Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

Аэропорт Домодедово Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Снегопад Москва 2023
24 ноября 2023, 08:57
Двух девушек сбили на юге Москвы
РИА «Новости»
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Водитель иномарки Lexus сбил двух девушек в Даниловском районе Москвы и сам заявил об этом в полицию. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, мужчина наехал на двух девушек по адресу: Большая Тульская улица, 11. Водитель отметил, что на вид пострадавшим пешеходам приблизительно 18 и 16 лет.

Подробности произошедшего уточняются. На месте происшествия работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств аварии.

Ранее подростка сбили на автобусной остановке на северы Москвы. Предварительно, пострадала 13-летняя девочка. Информации о тяжести травм сбитого ребенка пока не поступало.

Накануне мужчина из Уфы прокатил участкового на капоте, пытаясь укрыться от полиции. Страж правопорядка попытался остановить машину, схватившись за водительскую дверь. Он не отпускал ее, даже когда водитель прибавил скорость. В итоге мужчина не смог удержаться.

ДТП Машины Москва 2023
24 ноября 2023, 08:48
Оборудование электроподстанции «Чагино» вновь заработало в штатном режиме
РИА «Новости»
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Оборудование электроподстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы вернули к работе в штатном режиме после возгорания трансформатора на ее территории. Об этом сообщил ТАСС.

По данным источника, после возгорания трансформатор, находящийся в отдельном здании, уже обесточили.

«Остальное оборудование подстанции не затронуто возгоранием и работает штатно. Энергетики приступили к осмотру и анализу причин происшедшего», - рассказали ТАСС в пресс-службе «Россети».

Пожар произошел утром 24 ноября в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Очевидцы увидели открытый огонь и густой черный дым. Там горел топливный резервуар с маслом и транзитный трансформатор. По предварительной информации, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. К 07:00 пожар ликвидировали.

Ранее Минэнерго опровергло информацию о взрыве в Лыткарине.

Пожары Москва 2023
24 ноября 2023, 06:53
Открытый огонь на подстанции в Люблине потушили
РИА «Новости»
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В Люблине потушили открытый огонь на электрической подстанции «Чагино», где горели трансформатор и топливный резервуар. Об этом сообщил источник «360».

В 06:34 пожарные объявили о локализации возгорания, через пять минут - о ликвидации открытого огня.

Пожар произошел ранним утром 24 ноября на электроподстанции «Чагино». Очевидцы заметили открытый огонь и черный дым. Горел топливный резервуар с маслом и транзитный трансформатор. По предварительной информации, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Пожары Электричество Москва 2023

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