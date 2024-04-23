23 апреля 2024, 06:52

Подростка в Москве госпитализировали из-за травмы в промежности

РИА «Новости»
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Ночью 22 апреля спасателей вызвали в Крылатское на западе Москвы. Половой орган подростка пострадал от машинки для стрижки ногтей, сообщил источник «360».

Вызов поступил в 23:16, помощь потребовалась в квартире дома по улице Крылатские Холмы. Машинка для стрижки ногтей зажевала крайнюю плоть 13-летнего мальчика. Спасатели разобрали устройство и освободили половой орган. Подъехавшая к месту происшествия бригада скорой помощи оказала первую помощь и увезла пострадавшего в детскую городскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова.

В Башкирии бизнесмен вместе с сыновьями-боксерами напали на группу подростков. Местный житель рассказал «360», что одного из пострадавших скинули с обрыва высотой около четырех-пяти метров, двух других, в том числе девочку, избивали на многолюдной площади на глазах полицейского.

Дети Скорая помощь Медицина Москва
22 апреля 2024, 23:31
Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом в Новой Москве
РИА «Новости»
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ДТП произошло в деревне Марушкино в Новой Москве. Легковой автомобиль Ford столкнулся с мотоциклом. В результате аварии мотоциклист находится в тяжелом состоянии, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Авария произошла на улице Болотникова в деревне Марушкино. В результате ДТП серьезно пострадал 24-летний водитель мотоцикла.

На место приехали две бригады скорой помощи, в том числе, реанимобиль Центра экстренной медицинской помощи. Пострадавшего отвезли в клинический центр в Коммунарке.

В субботу, 20 апреля, байкер-видеоблогер Михаил Касперов, который вел YouTube-канал «Миша из Канады», погиб в ДТП в Севастополе.

По данным местной полиции, его мотоцикл Harley Davidson выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. В результате Касперов погиб, а водитель и двое пассажиров легковушки получили травмы.

Мотоциклы ДТП Водители Полиция Москва
22 апреля 2024, 21:01
Посетителей ТРЦ «Миля» на юго-востоке Москвы эвакуировали
Телеканал «360»
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Находящихся в торгово развлекательном центре «Миля» на улице Генерала Кузнецова в московском районе Выхино-Жулебино посетителей и сотрудников попросили срочно выйти на улицу. Что стало причиной эвакуации, пока не известно. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что вышедшие и люди столпились вокруг торгово-развлекательного центра. Часть посетителей ушла в метро.

Официального подтверждения информации об эвакуации пассажиров пока нет. В пресс-службах столичных главков МЧС и МВД оперативно дать комментарии не смогли.

Метро Москва
22 апреля 2024, 20:13
Сначала спасла кота. В Дмитрове девушка выпрыгнула в окно из-за пожара
Телеканал «360»
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Жительница одного из домов в Дмитрове спаслась от пожара, спрыгнув с высоты четвертого этажа на плед, который растянули собравшиеся под окнами соседи. Подробностями случившегося в комментарии «360» поделился очевидец ЧП.

«Возгорание произошло в квартире, где находилась девушка. Она спала, а когда проснулась, все уже было в дыму», - пояснил мужчина.

По его информации, выйти из квартиры возможности не было - огонь уже отрезал путь к входной двери. В этой ситуации единственным вариантом оставалось окно. Соседи тут же поспешили на помощь и растянули плед, чтобы девушка могла спрыгнуть вниз.

«Она спасла кота в переноске, кинула его сначала, потом прыгнула сама», - добавил собеседник «360».

Мужчина добавил, что плед, конечно, смягчил падение, но тем не менее жительнице горящей квартиры потребовалась помощь медиков. Какие именно травмы она получила - неизвестно.

«Что-то со спиной у нее, говорят. Ее положили на жесткие носилки и сразу увезли на скорой. Это был плед обычный, он, конечно, смягчил падение, но не до конца. Я лично девушку не знаю, знаю отца. Нормальная семья», - заключил очевидец.

Пожары Дмитров
22 апреля 2024, 18:02
Двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП с автобусом в Москве
РИА «Новости»
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Три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом и двумя легковушками на проспекте Вернадского в Москве. О происшествии сообщил источник «360».

По предварительным данным, участниками аварии стали автобус, следовавший по маршруту № 330, каршеринговый Haval и Mitsubishi. Транспортные средства столкнулись в районе дома 84, строение 3.

В результате ДТП оказалась перекрыта одна полоса движения в сторону метро «Озерная». На место прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь. Медикам передали двух взрослых и ребенка. Их состояние уточняется, заключил собеседник «360».

ДТП Москва

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