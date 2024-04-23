Подростка в Москве госпитализировали из-за травмы в промежности

Вызов поступил в 23:16, помощь потребовалась в квартире дома по улице Крылатские Холмы. Машинка для стрижки ногтей зажевала крайнюю плоть 13-летнего мальчика. Спасатели разобрали устройство и освободили половой орган. Подъехавшая к месту происшествия бригада скорой помощи оказала первую помощь и увезла пострадавшего в детскую городскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова.

В Башкирии бизнесмен вместе с сыновьями-боксерами напали на группу подростков. Местный житель рассказал «360», что одного из пострадавших скинули с обрыва высотой около четырех-пяти метров, двух других, в том числе девочку, избивали на многолюдной площади на глазах полицейского.