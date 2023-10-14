Подростка ударило током после падения с поезда на юго-западе Москвы
Подросток выпал из поезда и получил сильный удар током в районе Южное Бутово в Москве. Его обнаружили между первым и вторым путями под надземным пешеходным переходом, сообщил источник «360».
Очевидцы помогли врачам скорой помощи транспортировать пострадавшего, у него диагностировали поражение электрическим током. После этого медики госпитализировали 17-летнего подростка.
Другие подробности происшествия пока не поступали. Обстоятельства падения устанавливаются.
Ранее житель Москвы задел электрические провода при падении с крыши и получил удар током. Инцидент произошел на Дубнинской улице на территории автосервиса. Пострадавшего достали с помощью лестницы.