Подростка, который пришел в армейском кителе на собрание КПРФ, обвинили в нацизме

Пятнадцатилетний Денис из Тырныауза организовал молодежное собрание компартии, на котором в форме костюмированного представления обсуждались исторические события. Для встречи, посвященной ГДР, он нашел и приобрел на маркетплейсе китель, чтобы соответствовать атмосфере мероприятия.

Фото участников появилось на сайте КПРФ. Один человек решил, что лук на фото Дениса похож на фашистский. Снимок быстро удалили, но позже разобрались, что это не так. Коммунисты решили наказать клеветника. В СК отказались возбуждать дело, но они написали в прокуратуру. Коммунисты не собираются останавливаться и обещают вернуть фото на сайт.

Ранее певца Эдуарда Шарлота* признали виновным в реабилитации нацизма , оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти или вражды. Артиста задержали в ноябре 2023 года в аэропорту Пулково, куда он прибыл после возвращения из временной эмиграции.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.