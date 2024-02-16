Подробности об «угрозе» со стороны России раскрыли в США

«На самом деле, нам известно про это несколько недель, мы обратились в Белый дом насчет личной встречи с президентом. Я сам сделал это в письменной форме еще в конце прошлого месяца», - сказал он.

Спикер выразил уверенность, что у правительства есть план по противодействию этой угрозе.

Ранее американские СМИ сообщали, что на секретном брифинге Байдена с законодателями представителям конгресса рассказали о планах России разместить в космосе оружие для борьбы с американскими спутниками.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что такими слухами Белый дом пытается надавить на конгресс в вопросе выделения средств Украине.