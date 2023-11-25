Подпорная стена рухнула на дорогу в Севастополе
Севастопольская прокуратура начала проверку по факту обрушения подпорной стены на дорогу по улице Адмирала Октябрьского. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Информация о ЧП поступила утром в субботу, 25 ноября. Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины происшествия.
«По факту обрушения подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского начали проверку по поручению прокурора города Севастополя Максима Жука», - указали в ведомстве.
По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
В октябре жители города заметили рядом с Севастопольской бухтой густой темный дым. Губернатор Михаил Развожаев объяснил, что военные применили средства специальной маскировки. Несмотря на неприятный запах, дым абсолютно безопасен для людей, подчеркивал глава Севастополя.