Подпорная стена обрушилась на автомобили во Владивостоке

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Издание опубликовало кадры с падающей стеной. На них видно, как конструкция с грохотом придавила машины. Из-за обрушения повреждения получили семь автомобилей. Из жителей никто не пострадал, на место выехали экстренные службы.

Ранее из-за сильных дождей в Приморье частично обрушился автомобильный мост через реку Соколовку. Движение по переправе остановили. Администрация Чугуевского муниципального округа предупредила местных жителей об обрушении моста и рекомендовала автомобилистам проезжать по альтернативной трассе Новомихайловка - Чугуевка - Лазо.

Сильные ливни начались в регионе 19 августа. Из-за непогоды во Владивостоке затопило улицы. В некоторых районах сошел грунт, из-за чего возникли 10-бальные пробки.