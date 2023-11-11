Подполковник полиции впал в кому после побоища в ресторане Ленска
Сотрудники местного ОВД в Ленске устроили побоище во время празднования Дня полиции в ресторане «Лена», сообщил источник «360». В результате врио начальника отдела, подполковник полиции попал в реанимацию. По предварительным данным, он находится в коме.
По его информации, капитан полиции ударил врио главы отдела по лицу. Пострадавшего доставили в реанимацию Ленской ЦРБ.
Официально данные о драке в региональном МВД пока не комментировали. Подтверждений со стороны СК о проверках по факту случившегося также пока не было.
Тяжелые травмы 40-летнему подполковнику нанес 30-летний капитан полиции, начальник ОЭБиПК ОМВД по Ленскому району, уточнил собеседник «360».