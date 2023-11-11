11 ноября 2023, 17:27

Подполковник полиции впал в кому после побоища в ресторане Ленска

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Сотрудники местного ОВД в Ленске устроили побоище во время празднования Дня полиции в ресторане «Лена», сообщил источник «360». В результате врио начальника отдела, подполковник полиции попал в реанимацию. По предварительным данным, он находится в коме.

По его информации, капитан полиции ударил врио главы отдела по лицу. Пострадавшего доставили в реанимацию Ленской ЦРБ.

Официально данные о драке в региональном МВД пока не комментировали. Подтверждений со стороны СК о проверках по факту случившегося также пока не было.

Тяжелые травмы 40-летнему подполковнику нанес 30-летний капитан полиции, начальник ОЭБиПК ОМВД по Ленскому району, уточнил собеседник «360».


Драки Полиция
11 ноября 2023, 15:18
Самокатчик влетел в коляску с грудным ребенком на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Грудной ребенок пострадал из-за наезда электросамоката на юго-востоке Москвы, сообщил источник «360». По предварительным данным, лихач влетел в коляску с младенцем на детской площадке.

ЧП произошло во дворе одного из домов на Рождественской улице, уточнил собеседник «360». Все обстоятельства происшествия и состояние ребенка уточняются.

Дети ДТП Москва 2023
11 ноября 2023, 15:03
Момент подрыва ж/д путей в Рязани попал на видео камеры домофона
Телеканал «360»
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Камера домофона одного из домов Рязани зафиксировала момент подрыва железнодорожного полотна, ставшего причиной схода с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Громкий звук, похожий на взрыв, был слышен возле дома 11 ноября около 07:08. Тут же у припаркованных во дворе машин сработала сигнализация.

В пресс-службе МЖД ранее заявили, что причиной аварии стало незаконное вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Машинист грузового поезда и его помощник при сходе вагонов не пострадали. В компании также отметили, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. Угрозы экологии нет, указывали представители МЖД.

По информации Mash, после происшествия в Рязани ввели план «Перехват». Источник Telegram-канала пояснил, что правоохранители занимаются поиском людей, которые могут быть причастны к организации аварии.

Последствия ЧП устраняют более 250 железнодорожников. Для этого задействовали три восстановительных поезда.

Поезда
11 ноября 2023, 13:11
Причастных к сходу вагонов грузового поезда ищут в Рязани. Объявлен план «Перехват»
Telegram
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План «Перехват» объявили в Рязани после ЧП со сходом вагонов грузового поезда, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала, в городе начали розыск возможных организаторов аварии.

Территорию места происшествия оцепили, на месте работают саперы - они обследуют железнодорожные пути на предмет возможного наличия самодельных взрывных устройств, добавил собеседник Mash.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются более 250 железнодорожников , сообщала ранее МЖД. Для работ задействовали восстановительный поезд. Еще два должны прибыть на место в скором времени. По данным на 11:40, специалистам удалось поднять три вагона.

По данным МЖД, в общей сложности с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Это произошло около 07:12.

«Причина - незаконное вмешательство посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта», - подчеркнули в компании.

В результате ни машинист, ни его помощник не получили травм. На движение пассажирских и пригородных поездов авария не повлияла.

План «Перехват» объявили в Рязани после ЧП со сходом вагонов грузового поезда, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала , в городе начали розыск возможных организаторов аварии.

Поезда
11 ноября 2023, 12:33
Администрация Коломны сообщила о последствиях ликвидации беспилотника
РИА «Новости»
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После ликвидации беспилотника в Коломне никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали. Об этом со ссылкой на администрацию городского округа сообщило РИА «Новости».

О перехвате украинских БПЛА вечером 10 ноября сообщало Минобороны. По данным ведомства, около 23:00 дежурные средства ПВО сбили два дрона над территориями Московской и Смоленской областей.

Telegram-канал Baza и несколько местных пабликов писали о звуках взрывов в Коломне. На это позже указали в Сети и местные жители.

По их словам, сначала в Коломне прозвучал «громкий хлопок, потом пошло большое облако дыма».

Коломна Беспилотники

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