08 августа 2024, 09:52

Подозрительный предмет обнаружили на станции метро в Москве

Unsplash
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Правоохранители оцепили часть платформы на станции метро «Волгоградский проспект» в Москве. Причиной стала подозрительная тележка, обмотанная скотчем. На место отправили кинологов, сообщил источник 360.ru.

По его данным, сейчас станция работает в штатном режиме. На место прибыли экстренные службы.

«Спустились на платформу, связались со старшей по станции. На платформе стоит продуктовая тележка, обмотанная скотчем, место оцеплено», - уточнил собеседник 360.ru.

Upd: кинологи и саперы осмотрели тележку, никаких опасных предметов в ней не было. Станция возобновила работу в прежнем режиме.

«Все осмотрели, угрозы нет. В тележке находились личные вещи», - указал собеседник.

Ранее подозрительный предмет, похожий на гранату , заметили на бампере автомобиля жителя Москвы. На место прибыли правоохранители и саперы. Они выяснили, что это была страйкбольная граната.

Метро Метро Москвы Москва
08 августа 2024, 10:42
Обвинение запросило 15 лет для гражданки России и США за госизмену
Freepik
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Обвинение в ходе прений в в Свердловском областном суде запросило 15 лет колонии для гражданки России и США Ксении Карелиной, которую судят по статье о государственной измене. Об этом сообщил «Коммерсант».

Кроме тюремного срока, гособвинитель попросил назначить ей штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее подсудимая признала вину. Приговор ей вынесут 8 августа.

Карелину, уроженку Екатеринбурга, живущую в Лос-Анджелесе, задержали в родном городе в феврале. По данным следствия, женщина, имеющая двойное гражданство России и США, с 2022 года неоднократно участвовала в публичных акциях в поддержку Украины и собирала для ВСУ средства на боеприпасы, экипировку и медикаменты.

После ее задержания Госдепартамент обратился к американцам , призвав их не ездить в Россию ни с какими целями.

США Суд Россия
08 августа 2024, 10:36
Метровая змея пробралась в дом на юго-западе Москвы
Pxhere
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Агрессивная змея заползла в московский дом на Новоясеневском проспекте, 16. О ЧП сообщил источник 360.ru.

По имеющимся данным, змея достаточно крупная - около метра в длину, темная с желтыми полосами. Как она оказалась в помещении - уточняется.

Ранее огромная змея зависла на дереве и напугала жителей Москвы. На место вызвали сотрудников экстренных служб, которые благополучно спустили ее на землю.

Москва Змеи
08 августа 2024, 10:28
Появились кадры с дрона, который атаковал машину Поддубного
Телеканал «360»
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Появились кадры с дрона, атаковавшего автомобиль военкора Евгения Поддубного. Снимок оказался в распоряжении 360.ru.

По данным коллеги Поддубного Александра Коца , группу военкора атаковали в районе въездного кольца в Суджу. Он предположил, что украинский FPV-дрон, попавший в машину журналиста, пытались сбить автоматными очередями. После взрыва беспилотника авто съехало в кювет. Там машина перевернулась, а в кузове воспламенился дополнительный бак для дизеля. Коллегам Поддубного пришлось выломать двери внедорожника, чтобы вытащить оттуда военкора.

Как рассказали в эфире канала «Россия 24» , военкор получил тяжелые ожоги , черепно-мозговую травму и повреждение лицевого скелета. Его увезли в курскую больницу, где медики стабилизировали его состояние. Врио губернатора региона Алексей Смирнов опубликовал аудиозапись, на которой Поддубный рассказал о своем состоянии. Пострадавший отметил прекрасную работу врачей и добавил, что победа будет за Россией.

Машины Евгений Поддубный ранен в Курской области
08 августа 2024, 10:23
Осы атаковали квартиру на юго-востоке Москвы
Freepik
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В квартире в районе Марьино на юго-востоке Москвы обнаружили улей с осами. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По словам заявителя, в комнате оказалось около 20 насекомых. Ему пришлось покинуть помещение, закрыть дверь и вызвать спасателей. Помощь медиков мужчине не потребовалась.

На днях осы насмерть закусали депутата парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» Юрия Пасата. Мужчина умер от анафилактического шока. Ему было 52 года.

Спасатели Москва Квартиры Насекомые

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