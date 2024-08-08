Подозрительный предмет обнаружили на станции метро в Москве

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По его данным, сейчас станция работает в штатном режиме. На место прибыли экстренные службы.

«Спустились на платформу, связались со старшей по станции. На платформе стоит продуктовая тележка, обмотанная скотчем, место оцеплено», - уточнил собеседник 360.ru.

Upd: кинологи и саперы осмотрели тележку, никаких опасных предметов в ней не было. Станция возобновила работу в прежнем режиме.

«Все осмотрели, угрозы нет. В тележке находились личные вещи», - указал собеседник.

Ранее подозрительный предмет, похожий на гранату , заметили на бампере автомобиля жителя Москвы. На место прибыли правоохранители и саперы. Они выяснили, что это была страйкбольная граната.