16 октября 2024, 05:01

Подозреваемый в подрыве авто в Москве мог быть украинским налогоплательщиком

РИА «Новости»
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Подозреваемый в подрыве машины в Москве мог быть украинским налогоплательщиком. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО», - рассказал собеседник агентства.

ДРФО - регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. Слободяник мог платить налоги на Украине.

Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали вечером 16 октября. При обыске по месту его проживания обнаружили схрон оружия. По изъятому оружию назначат необходимые судебные экспертизы.

Задержанный был напарником пострадавшего бизнесмена. Вместе предпринимателем Виктором Мишачевым он учредил 12 компаний.

Налоги Машины Москва Автомобиль взорвался на юго-западе Москвы
16 октября 2024, 05:38
Капитан объяснил, почему лодку с туристами в Охотском море не замечали два месяца
РИА «Новости»
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Лодку с туристом, более двух месяцев дрейфовавшим в Охотском море, долго не могли найти из-за несезона. Осенью в этом районе значительно снижается рыболовная активность, рассказал в беседе с РИА «Новости» капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко.

«Сейчас - снижение рыболовной активности в Охотском море. Если бы было большое количество флота, лодку бы увидели, быстро бы нашли. <…> А сейчас Охотское море с промысловой точки зрения подопустело», - сказал Зорченко.

По словам капитана, флот там появится в декабре–январе и до апреля «там будет столпотворение судов».

Зорченко также объяснил, почему лодку отнесло так далеко. Это произошло из-за совокупности течений и господствующих ветров. Ошибкой туристов стало то, что они перед выходом в море не сообщили об этом спасателям, а также не взяли передатчик, чтобы подать сигнал бедствия.

Ранее стало известно, что в отношении выжившего в Охотском море Михаила Пичугина могут возбудить уголовное дело, если выяснится, что на лодке не было необходимого снаряжения. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Камчатка У берегов Камчатки спасли дрейфовавшего 67 дней мужчину
16 октября 2024, 04:27
МАК сообщил предварительную причину крушения Ми-8 на Камчатке
РИА «Новости»
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Плохая погода и неготовность экипажа к полету в тумане могли стать причиной крушения вертолета Ми-8 «Витязь-Аэро» на Камчатке 31 августа. Межгосударственный авиационный комитет составил промежуточный отчет по результатам расследования.

Их отчета известно, что в момент аварии стояла низкая облачность, горы были полностью скрыты туманом.

«Отмечались дымки, низкая слоистая облачность и туманы», - указали в отчете.

В документе отметили, что командир вертолета не имел допуска к полетам по приборам. Расследование установило, что все последние аварии с вертолетами этой компании происходили из-за ошибок в сложных погодных условиях.

В МАК отметили, что предоставленный отчет является предварительным, расследование продолжается.

Авиакомпания «Витязь-Аэро» в начале октября по итогам внеплановой проверки на четыре месяца лишилась сертификата на техобслуживание вертолетов Ми-8 и Ми-2. Ространснадзор нашел в компании нарушения законодательства, связанные с порядком хранения авиатехники, поддержанием летной годности воздушных судов и качеством выполнения ТО.

Вертолеты Погода Авиакомпании Камчатка Крушение вертолета Ми-8 на Камчатке
16 октября 2024, 03:41
«Не знала». Бросившая младенца в аэропорту Антальи россиянка дала странное объяснение
Global Look Press
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Задержанная в Турции 18-летняя россиянка объяснила, почему она бросила своего новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи. Девушка заявила, что не знала о беременности, об этом написало издание mk.ru.

После задержания девушку и ребенка доставили в больницу, их здоровью ничего не угрожает. По информации издания, россиянку допросила местная полиция. Девушка заявила, что «не знала, что беременна».

Задержанную после выписки из больницы доставили в суд для избрания меры пресечения. В Генконсульстве пообещали, что принимают меры по оформлению новорожденному необходимых документов. Россиянкам окажут всю необходимую консульскую помощь.

Турция Задержания Суд Дети Полиция
16 октября 2024, 02:53
МВД сообщило причину недоступности сайтов
РИА «Новости»
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Сайты Министерства внутренних дел России недоступны из-за обрыва линии связи. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В настоящее время сайты, входящие в АПК „Официальный интернет-сайт МВД России“, не функционируют по независящим от ведомства техническим причинам (обрыв линии связи)», - написала Волк.

Она сообщила, что специалисты работают над устранением неполадок.

Сайты МВД перестали открываться 15 октября около 16:00. Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак сообщила, что в работе ресурсов наблюдаются сбои. Неполадки фиксировали во многих регионах России.

Интернет МВД РФ Россия

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