18 марта 2024, 09:49

Подозреваемый в изнасиловании уральский школьник свалил всю вину на друзей

РИА «Новости»
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Один из школьников, которых подозревают в изнасиловании 11-летней девочки в Первоуральске, не признал своей вины. Подросток утверждает, что попал в скандал с групповым сексом благодаря приятелям, сообщило Ura.ru.

По данным издания, школьник признался, что познакомил друзей с этой девочкой, но во время оргии его не было. По какой причине его втянули в скандал, он не знает.

Источник также рассказал журналистам, что дети распивали вместе алкоголь, а после занялись групповым сексом в подъезде дома, где живет девочка.

Таким образом, она поздравила старших мальчиков с 23 февраля. Всего на вечеринке было пятеро восьмиклассников, но двое якобы ушли. Один из участников оргии снял весь процесс на камеру смартфона. Ролик увидела его мать, после этого против троих подростков возбудили уголовное дело.

Урал Дети Школьники Изнасилования
18 марта 2024, 10:37
Цирковой артист разбился во время шоу в Находке
РИА «Новости»
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Акробат упал с высоты во время циркового шоу в Находке. Об этом сообщил Telegram-канал «NHK — Новости, Находка».

Труппа новосибирского цирка-шапито «Звездный» выступала на гастролях в Находке. На опубликованных кадрах видно, что двое акробатов выполняли трюки, перемещаясь по внутренней и внешней части большого «колеса смерти», размещенного в центре арены.

Один из исполнителей номера потерял равновесие и упал во время вращения устройства. Его коллега не смог вовремя остановить конструкцию, и она ударила уже лежащего артиста.

На помощь пострадавшему немедленно бросились организаторы представления. Позже они рассказали, что акробат не получил серьезных травм.

«Артист из Бразилии по имени Луан жив-здоров, ничего не сломал и находится в хорошем расположении духа», - сообщили представители цирка в социальных сетях.

Цирковая гимнастка сорвалась с кольца во время выступления в Новосибирске. Она без страховки выполняла вис на одной стопе.

Акробат упал с высоты во время циркового шоу в Находке. Об этом сообщил Telegram-канал «NHK - Новости, Находка».

Отдых Цирки
18 марта 2024, 10:18
СК возбудил уголовное дело после смерти шестилетней девочки в стоматологии в Ленобласти
РИА «Новости»
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В Ленинградской области правоохранители возбудили уголовное дело после смерти шестилетней девочки в частной стоматологии. Накануне в клинике ребенок потерял сознание и скончался, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следственно-оперативная группа, судмедэксперт и сотрудники полиции прибыли в клинику и осмотрели место ЧП. Следователи забрали медицинские документы и назначили судебные экспертизы. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В частной больнице, расположенной в Кудрове во Всеволожском районе Ленинградской области, 17 марта во время лечения зубов девочка потеряла сознание. Медики попытались привести ребенка в чувство, но тщетно.

Дети Ленинградская область Врачи
18 марта 2024, 10:15
Стал известен маршрут попавшей под лавину тургруппы на Камчатке
Пресс-служба МЧС
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В попавшую под лавину туристическую группу входили жители Камчатки, имевшие опыт восхождения. Они согласовали со спасателями двухдневный маршрут к горячим источникам, сообщил Telegram-канал Baza.

В поход отправились участники клуба туристов имени Глеба Травина. Они планировали за два дня пройти на лыжах из Пиначево в Налычево, где находятся горячие источники. Туристы, по информации канала, имели хорошую физическую форму и согласовали маршрут со спасателями.

Лавина сошла на группу из 11 человек после ночевки.

МЧС Камчатки сообщило, что девять человек выбрались самостоятельно, еще двое остались под снегом. К ним на помощь отправились спасатели с кинологическим расчетом и вертолет Ми-8.

В селе Приисковое в Хакасии снег сошел на сноубордистов. В соцсетях опубликовали видео с места происшествия.

Туризм МЧС РФ Камчатка
18 марта 2024, 09:48
Вертолет МЧС вылетел на помощь попавшим под лавину туристам на Камчатке
Пресс-служба МЧС
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Вертолет Ми-8 МЧС России направили на Камчатку в район перевала Красноармейского для оказания помощи туристам, попавшим под лавину. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

На борту находятся представители поисково-спасательного отряда управления МЧС по Камчатскому краю, в том числе кинологический расчет, и поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД».

Отмечается, что на место поисков также следует наземная группировка. В ее составе - сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России, ПСО краевого ГУ МЧС, специализированной пожарно-спасательной части и отряда КГКУ «ЦОД». Всего в операции задействовали 36 спасателей и 20 спецмашин.

Группа из 11 туристов отправилась в ски-тур у перевала Красноармейского. Сперва их сбросил в кулуар порыв ветра, затем накрыла лавина.

Двое путешественников не смогли выбраться. Самостоятельные поиски не принесли плодов, и туристы позвонили спасателям по спутниковому телефону. Те тут же выдвинулись на помощь на автомобилях повышенной проходимости.

Вертолеты Авиация Туризм Россия Камчатка

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