Подозреваемый сознался в убийстве тещи и сына рокера Намина

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«Два убийства. Моего брата и бабушки», - ответил задержанный на вопрос о том, что он совершил.

Тела 30-летнего режиссера Артема Микояна и 85-летней Полины Ткаченко нашли ночью 19 октября в семейном коттедже в деревне Крюково. Это были сын и теща основателя рок-группы «Парк Горького» Стаса Намина.

Подозреваемым оказался 39-летний родственник семьи Роман. По одной из версий, мужчина поругался с ними из-за продажи дома.

Соседи убитых рассказали, что семья была замечательной. Об их ссорах никто не знал. Однако в последнее время погибшая пенсионерка практически ни с кем не общалась. Староста деревни Игорь Филюшкин предположил, что она обижалась на него и соседей.