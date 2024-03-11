Подозреваемый обстрелял полицейских из сигнального пистолета под Челябинском

По информации источника, фигурант находился в федеральном розыске по подозрению в торговле наркотиками. Вечером в воскресенье его автомобиль Porsche Cayenne S остановили на посту в Кыштыме для проверки документов. Однако он отказался и попытался скрыться от ДПС, сбил сотрудника полиции и протащил его на капоте несколько метров.

После этого за нарушителем началась погоня, он бросил автомобиль в лесу и попробовал убежать. Мужчина открыл огонь из переделанного в травматический сигнального пистолета, один из правоохранителей получил ранение руки. Ответной стрельбой силовики остановили и задержали фигуранта.

Против задержанного завели новое уголовное дело по статье о насилии в отношении сотрудника полиции при исполнении должностных обязанностей.

Ранее ГИБДД показало на видео погоню со стрельбой на трассе в Екатеринбурге.