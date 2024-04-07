Подозреваемых в жестоком убийстве инженера из Ростовской области задержали

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По данным следствия, четверых причастных к совершению преступления, задержали в Зимовниковском районе. Мотивом убийства стали «длительные личные неприязненные отношения» одного из них с жертвой преступления, отметили в сообщении.

Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса.

Бандиты действовали по предварительному сговору и убили мужчин с помощью холодного оружия.

В настоящее время выполняются все необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Главному инженеру сельхозкооператива «Верхоломов» Ростовской области злоумышленники перерезали горло и отрезали уши. Его труп нашли в багажнике машины, которую затопили в реке Сал.