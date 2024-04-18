18 апреля 2024, 17:05

Подозреваемых в убийстве из-за парковки задержали в Москве

РИА «Новости»
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По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве из-за парковки в Москве, сообщил источник «360». Официальной информации по этому поводу не поступало.

По данным Telegram-канала «112» , речь идет о 22-летнем Шахине Аббасове и его друге. Злоумышленников доставят в Следственный комитет для допроса. Мужчин поймали на улице Большие поля.

Немногим ранее в Москве задержали отца подозреваемого по делу об убийстве молодого человека. Резонансное преступление совершили накануне. Мужчины повздорили из-за припаркованной машины. Один из участников конфликта накинулся на оппонента с заточкой. Пострадавшего спасти не удалось, он скончался.

Убийства Москва
18 апреля 2024, 17:26
«Без объяснения причин». Россияне пожаловались на снятие с рейса Стамбул — Канкун
Global Look Press
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Более 30 россиян сняли с рейса Стамбул — Канкун у входа в самолет. Об этом говорится в тексте претензии одной из пассажирок, ее заявление оказалось в распоряжении «360». Женщина надеется добиться возмещения денег за билет.

Как выяснилось, организация Gozen Security «от мексиканской стороны» принимала решение о допуске пассажиров. По словам женщины, работница говорила с ней нелюбезно, «махала руками и выпроваживала», а потом велела уйти, «иначе она вызовет полицию». Документа о причинах отказа в посадке никто не предоставил.

«Недостаточный» путешественник «Не получив удовлетворяющего меня ответа, я вернулась снова в очередь, чтобы снова пройти секьюрити, но уже у другого сотрудника. Простояв в очереди еще 15 минут, я снова предоставила билеты, но мне также в грубой форме отказали в посадке на рейс без объяснения причин. <…> Мне сказали, что я „недостаточный“ путешественник, чем ввели в недоумение с учетом наличия на руках действующего паспорта со всеми проштампованными страницами и второго паспорта с печатями въезда в Мексику в прошлом году», - продолжила пассажирка.

Оказалось, с той же проблемой столкнулись и другие пассажиры с российскими паспортами. Среди них - семья с двумя детьми, мужской коллектив из 10-12 человек, трое летевших к семьям мужчин и другие - всего около 30 человек.

«Всех этих людей с паспортами РФ и наличием всех нужных документов, согласно требованиям Мексики, также не пустили на рейс», - констатировала пассажирка.

Она добавила, что хорошо знает английский язык, поэтому выступила для многих из них переводчиком при переговорах с представителями авиакомпании Turkish Airlines. По данным пассажирки, одной женщине предложили купить новый билет до Москвы и улететь, другая в итоге тоже отправилась назад в Россию за свой счет. Люди потеряли массу времени, нервов и денег.

Ранее, в декабре 2023 года, двух пассажиров не пустили на рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург из-за нехватки мест, хотя у них были билеты. В итоге авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч рублей.

«Сотрудники используемой Turkish Airlines компании Gozen Security не допустили меня на посадку на рейс прямо на гейте D7 в аэропорту Стамбула <…> 16 апреля, мотивируя это отсутствием свежих виз США / шенгена и категорически отказываясь выдать какой-либо письменный документ о недопуске», - написала она.

Россиянка добавила, что не нашла на сайте авиакомпании и вообще в Сети информации о том, что для въезда в Мексику нужны виза США или шенген. Электронная виза-разрешение для путешествия в эту страну и посадочные талоны у женщины, по ее словам, были. В аэропорту Стамбула у пассажирки проверили все документы, и она отправилась на паспортный контроль и осмотр вещей. Проблемы начались перед самой посадкой.

Мексика США Паспорта Визы Самолеты Стамбул
18 апреля 2024, 16:10
Страховщики «Северных потоков» отказались возмещать ущерб от взрывов
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Страховые компании Lloyd’s of London и ArchInsurance отказались возмещать ущерб оператору взорванного в 2022 году «Северного потока». Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на копию документа, направленного в Высокий суд Лондона.

Согласно официальной бумаге, полисы не включали повреждений, вызванных боевыми действиями, детонацией взрывного вещества, использованием оружия и другими действиями, совершенными злонамеренно или по политическим мотивам.

В марте стало известно о подаче Nord Stream AG иска в суд Лондона на сумму 400 миллионов евро к указанным страховым компаниям из-за отказа в выплате компенсаций.

Генпрокуратура России пообещала рассмотреть обращение депутатов Госдумы о том, что следы терактов на газопроводе «Северный поток» и «Северный поток - 2» могут вести в США, Германию, Францию и на Кипр.

Бывший сотрудник разведки Соединенных Штатов Джон Кириаку заявил, что ЦРУ участвовало в подрыве «Северных потоков», но никогда в этом не признается, сообщил RT.

Страховые компании Lloyd’s of London и ArchInsurance отказались возмещать ущерб оператору взорванного в 2022 году «Северного потока». Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на копию документа, направленного в Высокий суд Лондона.

Лондон США Суд Взрывы Россия Северный поток
18 апреля 2024, 13:50
«Это не наш вопрос». Кремль — о задержании главы МЧС Чечни
Пресс-служба МЧС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание главы МЧС Чечни Алихана Цакаева — не вопрос Кремля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание главы МЧС Чечни Алихана Цакаева - не вопрос Кремля. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Вы знаете, это не наш вопрос. Это вам нужно просто в упомянутые ведомства позвонить и там справляться», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Накануне сотрудники полиции задержали черный внедорожник , за рулем которого находился Цакаев. Его задержали «за пьяную езду и попытку сбить правоохранителей». Полицейские выяснили, что авто чиновника разыскивала служба Интерпола Канады.

По данным сайта kp.ru , на место задержания чеченского министра приехали три автомобиля «Спецназа-Ахмата». Официальных комментариев по поводу случившегося не поступало.

Кремль Задержания Чечня Дмитрий Песков Полиция
18 апреля 2024, 12:25
Роспотребнадзор оценил санэпидобстановку в Курганской области на фоне паводка
Телеканал «360»
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В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка на фоне паводка остается стабильной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

С 7 апреля в регионе начался ежедневный мониторинг за качеством и безопасностью воды. Исследования проводят по санитарно-химическим, вирусологическим, микробиологическим, радиологическим и паразитологическим показателям.

«Случаев групповой заболеваемости нет», - подчеркнули в ведомстве.

Очистные сооружения водопровода АО «Водный союз» обеспечили необходимым запасом реагентов для очистки и обеззараживания жидкости. На период паводка в Курганской области усилили технологический контроль подготовки питьевой воды.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжит подниматься в ближайшие пару дней. МЧС предупредило о возможном затоплении жилых домов и приусадебных участков.

Паводки Курганская область Роспотребнадзор

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